Меган Маркл зізналася, що королівська сім'я постійно чіпляється до них з принцом Гаррі, а також заздрить через те, що вони стали незалежними.

Як передає видання Daily Mail, про це герцогиня розповіла своїм близьким друзям.

Меган Маркл Getty

Зокрема, як пише видання, Маркл поскаржилася на заборону торгової марки Sussex Royal.

"Вона сказала, що якщо хтось і має почуватися ображеним, це вона з Гаррі. Вони ніколи не планували наживатися на слові "королівський", і звинувачувати їх у тому, що вони якимось чином зловживали своїми привілеями, абсурдно", – заявив виданню інсайдер.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Крім того, повідомляється, що Меган переконана: у королівської сім'ї не можуть змиритися з тим, що фаворитом Єлизавети II є саме Гаррі.

Тому рішення заборонити використовувати слово "королівський", на думку герцогині, Єлизавета прийняла під тиском їх недоброзичливців.

Єлизавета II Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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