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28 лютого • оновлено в 10:02
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Маркл заявила про цькування з боку королівської сім'ї

4.1т
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Меган Маркл зізналася, що королівська сім'я постійно чіпляється до них з принцом Гаррі, а також заздрить через те, що вони стали незалежними.

Як передає видання Daily Mail, про це герцогиня розповіла своїм близьким друзям.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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Маркл звинуватили в образі Єлизавети II: у чому причина

Зокрема, як пише видання, Маркл поскаржилася на заборону торгової марки Sussex Royal.

"Вона сказала, що якщо хтось і має почуватися ображеним, це вона з Гаррі. Вони ніколи не планували наживатися на слові "королівський", і звинувачувати їх у тому, що вони якимось чином зловживали своїми привілеями, абсурдно", – заявив виданню інсайдер.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Крім того, повідомляється, що Меган переконана: у королівської сім'ї не можуть змиритися з тим, що фаворитом Єлизавети II є саме Гаррі.

Тому рішення заборонити використовувати слово "королівський", на думку герцогині, Єлизавета прийняла під тиском їх недоброзичливців.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Єлизавета II принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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Гоша Злой
Гоша Злой
Вони ніколи не планували наживатися на слові "королівський", і звинувачувати їх у тому, що вони якимось чином зловживали своїми привілеями, абсурдно", – заявив виданню інсайдер. Канадцы уже в шоке от их скромности - охрана за счет бюджета Канады и куча понтов обезьянки Маркл...
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