"Магічна фотографія": Ані Лорак схвилювала шанувальників незвичним знімком

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, зацікавила своїх шанувальників незвичайним постановочним фото. На ньому вона підкреслила свої розкішні форми на диво скромним вбранням.

Фотографія артистки була опублікована на її сторінці в Instagram. Свій пост Лорак супроводила питанням: "На якій стороні граєш ти?"

@anilorak

Для нової фотосесії Ані Лорак вибрала простенький гірчичний піджак і обтягуючі сукні, яке акцентує увагу на її пишних грудей. Завершенням образу став непомітний, скромний макіяж.

Незвичний образ, пов'язаний з боротьбою світла і тіні, викликав захоплення шанувальників, які засипали зірку компліментами і спробували відгадати привід для такої публікації.

"СВІТЛА БЕЗ ТЕМРЯВИ НЕ БУВАЄ", "Кароліна як ви схожі на свою маму", "вважайте реклама до нового кліпу", "на твоїй", "просто магічна фотографія", – написали вони.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак нарвалася на критику в мережі через своє нове фото. Користувачі звинуватили її в використанні пластичної хірургії.

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