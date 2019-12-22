Зимове сонцестояння 2019: як відзначають різні народи світу

Різні народи світу по-своєму відзначають День зимового сонцестояння, що проходить щороку в грудні.

Цей день вважається найкоротшим та насиченим енергією. Вважається, що 21 грудня завершується черговий рік за сонячним календарем, а 22 грудня Сонце знову народжується. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яке значення День зимового сонцестояння має в різних країнах.

Великобританія

День зимового сонцестояння - Великобританія pixabay

Ця подія традиційно відзначається біля кам'яної споруди Стоунхендж. Ще в давні часи в цьому місці проводили різні ритуали, а вчені й досі не знають, як з'явилося це місце. На День сонцестояння з'їжджаються послідовники друїдів і зустрічають біля Стоунхенджу схід сонця.

Ісландія – Йоль

Йоль в Ісландії

У перекладі зі скандинавської це слово означає "колесо". В Ісландії вірять в величезного йольского кота з вогняними очима. Неслухняним дітям і ледарям, які не підготували до зимового сонцестояння, обіцяють, що чудовисько з'явиться в будинок і з'їсть вечерю.

Китай – Дунчжи

Дунчжи в Китаї unionrc

У Стародавньому Китаї вважали, що свято пов'язано з концепцією балансу Інь та Ян: починається новий цикл і активізується чоловіча сила природи. У Дунчжи прийнято згадувати предків і робити їм жертовні підношення у вигляді ритуальних грошей, а на півночі країни готують "пельмені зимового сонцестояння".

Японія – Тодзі

Тодзі в Японії aminoapps

Цього дня їдять гарбуз кабоча і приймають гарячу ванну з цитрусами юзу. Цей обряд освіжає тіло і дух, захищає від хвороб і бадьорить.

Індія – Санкранті

Санкранті в Індії

Це свято присвячено богу Сонця Сур'е. У ніч запалюються багаття. Прикрашаються двері будинків листям манго, а на підлогах індійці малюють візерунки кольоровим борошном. У центрі малюнка – жовта квітка і купка коров'ячого гною. Вуличні народні гуляння супроводжує колісниця, яку прикрашено квітковими гірляндами і прапорами.

Іран – Шаб-е Ялда

Шаб-е Ялда в Ірані ca-irnews

Прийнято збиратися вдома всією родиною та читати вірші. Стіл прикрашають свічками, а їдять кавуни, гранати і горіхи.

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп на 2020 рік, а також підготував місячний календар на грудень.

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