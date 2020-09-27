З Воздвиженням Хреста Господнього: гарні привітання, відео та картинки
Православні християни 27 вересня відзначають велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. Цей день присвячений спогаду про набуття хреста, на якому було розп'ято Ісуса Христа.
OBOZREVATEL до свята зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Воздвиження Хреста Господнього 2020: смс, вірші та проза
Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо сьогодні!
Нехай захищає вас Всевишній
Від бід, турбот і тривоги лишньої!
Нехай віра в серці вогником
Горить завжди – і вдень, і вночі,
Любіть ближніх і цінуєте.
І Хрест Животворящий шануйте!
***
С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.
Пускай в душе всегда горит Надежда,
Пусть Вера Вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.
***
З Воздвиженням Хреста вас усіх вітаю.
Віри сильної в душі бажаю.
Нехай це допоможе перемогти вам біди та нещастя.
Сила потужна Хреста вам подарує щастя.
З Воздвиженням я вас вітаю,
Нехай Господь освітлює вам путь.
Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,
І не дає кудись не туди вам завернуть.
***
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
***
У всі сторони світу
Звернена Святиня –
Животворящий Хрест
Споруджений на твердині.
Він зцілить, направить
На світлий шлях благий,
Щоб життя твоє прославити
І подарувати спокій!
***
Праздник светлый и чистый сегодня:
Воздвижение Креста Господня!
Будьте счастливы, будьте любимы
И Господом вечно хранимы!
Пусть здоровье всегда крепким будет,
А ваш дом – чист, богат и уютен!
И пускай Креста воздвижение
Принесет душе мир и смирение!
***
Вітаю з великим святом світла й радості душі – з Воздвиженням Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать в сім'ю і здоров'я, милосердя і доброту, світло й радість, щастя і мир.
***
В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.
***
У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, мирі, вірному коханн і й добрій надії. Нехай в твій будинок стукають тільки добрі люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні.
***
Поздравляю с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть тобой движет сила веры и терпимости. Желаю тебе мира и покоя души, счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы в твоей жизни не было места вранью и предательству. Желаю, чтобы в твоем сердце вечно жила любовь.
Листівки та картинки
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього, а також як варто молитися в свято.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.