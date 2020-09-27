З Йом-Кіпур 2020: найкращі привітання, листівки та відео
У понеділок, 28 вересня, відзначається найважливіше іудейське свято – Йом-Кіпур, або Судний день, День спокутування.
Так, вважається, що в Йом-Кіпур Бог виносить свій вердикт, оцінюючи діяльність людини за минулий рік. До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Йом-Кіпур: смс, вірші та проза
Йом Кипур – судный день, искупленья возможность,
Это время молитв, размышлений для всех,
Не задумай греха, будь в делах осторожен:
Не всегда там, где кажется, главный успех...
В синагогах раскаянья речи звучат,
Строгий пост, и на улицах нет ни машины,
Этот день – общих дум и сомнений обряд,
Шанс понять своих слов и поступков причины.
***
Капарот все зробили,
А сьогодні Йом-Кіпур,
Ми вирішили привітати вас,
Цей день зовсім не похмурий!
***
В судный день, в Йом-Кипур
Откажись от бренной пищи,
Шойхету неси в дар кур,
Деньги за них отдай нищим.
Очищайся от грехов,
Думай о своих деяньях,
Чтоб к оценке был готов
Через день по покаянью.
Пусть будут светлыми мечты,
Как светел стал теперь и ты.
***
Прибери скоріше мобільний,
Телевізор не вмикай,
Йом Кипуру ми винні,
Сядь, молитви вивчай!
***
Йом Кипур вновь на пороге,
Помолись скорее,
Стоя смирно в синагоге,
Как и все евреи.
Облачись в свои одежды,
Что белее снега.
Думай только о надежде,
В том тебе успеха!
***
В святой еврейский праздник Йом Кипур
Ты попроси у Господа прощения
За то, что в жизнь впускаем суету,
За все свои и близких прегрешения.
Пусть все дела наладятся, пусть вдруг
Зажжется солнце счастья и признания.
Пусть все невзгоды мигом убегут,
А жизнь изменит курс на процветание.
Прости обиды, горести забудь.
Взгляни, и ты увидишь – мир прекрасен.
Пускай пришедший праздник Йом Кипур
Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.
***
Прийшов час залишити в стороні всі справи і задуматися про те, що відбувалося в твоєму житті, про те "як правильно" і "що недобре". Нехай в Судний день твоя молитва донесе до небес, нехай твої думки стануть чистішими, а твоє серце ще добрішим. Я бажаю тобі здоров'я і сил, щоб зуміти виправити всі свої помилки, щоб зуміти гідно, чесно, благородно продовжити свій життєвий шлях.
***
С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
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Цей найвеличніший день допоможе вірянам зміцнити свою духовність. День п'яти заборон допоможе очистити тіло і розум і знайти добрі сили. Здійсніть п'ять молитов і бажаємо вам домогтися збільшення мудрості і атмосфери прощення в це світле свято!
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Гмар хатима това! Желаю искупления всех нажитых грехов. Желаю обрести покой и благодать. Желаю простить всех близких и даже врагов. Желаю избавиться от душевных тревог и терзаний. И пусть великий пост освободит тебя от смуты, грусти и сомнений. Желаю веры, мира, здоровья и любви!
З Йом-Кіпур 2020: листівки та картинки
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які традиції існують у Йом-Кіпур – День спокутування у євреїв.
За матеріалами: pozdravok.ru, slova.in.ua.