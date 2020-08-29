З Горіховим Спасом 2020! Гарні привітання, смс, картинки та відео

Третій Спас, або Хлібний Спас, Горіховий Спас традиційно святкують 29 серпня, наступного дня після Успіння Пресвятої Богородиці. У православ'ї цей день присвячений спогадам про перенесення Нерукотворного образу Спасителя.

До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Горіховий Спас 2020: смс, вірші та проза

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас успіх!

***

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!

Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

***

Поздоровлення з Горіховим Спасом 2020. YouTube

В этот светлый праздник, в Ореховый спас,

Поздравить хотим от всей души Вас!

Желаем здоровья Вам, большого достатка,

Успехов во всем, любви без остатка!

Путь солнце Вам всегда ярко светит

И будете Вы всех счастливей на свете!

***

Сьогодні настав Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

В день Орехового Спаса

Я желаю благодати,

И пусть в жизни с каждым часом

Нарастают горы счастья!

И Спаситель, неустанно,

Будет сберегать от горя,

И удача океаном

Разольется пред тобою!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

З Горіховим Спасом 2020. culture.ru

Вас со Спасом поздравляю,

Вот и Третий подошел,

Счастья вам и крепкой веры,

Душу чтоб покой нашел.

Жизни мирной вам желаю,

Не терять надежды в сердце,

И тогда Господь откроет

Перед вами в счастье дверцу.

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай Ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним. Любові, віри і взаєморозуміння.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

Картинки та листівки в Хлібний Спас

Картинка з Горіховим Спасом. Pinterest

Поздоровлення в Хлібний Спас. maximum.fm

Листівка з Горіховим Спасом. Pinterest

З Горіховим Спасом: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, прикмети на Горіховий Спас, а також про те, що не можна робити в свято.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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