З Днем рибальства 2020: кумедні смс, картинки і відео
У суботу, 21 листопада, відзначається Всесвітній день рибальства. Це свято було засновано 1998 року і з тих пір щорічно відзначається рибальськими громадами по всьому світу.
Цього дня традиційно проходять тематичні заходи, мітинги, семінари, шоу та демонстрації, мета яких – привернути увагу до важливості збереження рибних ресурсів на планеті. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео для любителів рибальства.
В рыболовства день всемирный
Я желаю рыбы жирной,
Чтоб большими косяками
Плавала сама за вами,
Чтоб в сетях она плескала
И сама на борт скакала,
Чтоб погода удалась,
Буря чтоб не началась,
Чтоб удача вас ждала
И от шторма берегла!
***
Вітаю я тебе
З днем святковим ,
З днем рибалки,
І бажаю я удачі,
І в праці самовіддачі.
Я хочу, щоб ти зловив
Рибу чудову,
Але не з хвостиком – просту,
А з любов’ю – золоту!
***
В День всемирный рыболовства
Я желаю не скучать,
На крючок удачу, счастье
Непременно вам поймать.
Пусть идет поклевка бойко,
Рыбка к вам пускай идет,
А любимое призвание
Вдохновение несет.
Отдыхать душой желаю
Я всегда вам на рыбалке,
Проявлять у водоема
Силу, ловкость и смекалку.
***
Зі святом вас, дорогі рибалки!
Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру, радості,
Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!
***
С Днём рыболовства тебя поздравляю,
Огромных уловов, конечно, желаю
И рыбку быстрее поймать золотую,
Мечту чтоб она воплотила любую!
Погода всегда чтоб была только ясной,
Рыбалка настрой приносила прекрасный,
Огромную рыбу тебе чтоб поймать –
Не хватит и рук, чтоб друзьям показать!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем рибальства і від душі бажаю великого улову на законних правах, відмінного кльову і з берега, і з човна, наживки на удачу і успіх. Нехай на гачок кожен день трапляється золота рибка, яка виконає всі побажання.
***
Ловить умеешь рыбу лучше всех, ведь ты – рыбак от бога! В этот веселый праздник я желаю тебе громадных уловов, веселого времяпрепровождения и красивых водоемов. С Днем рыбака тебя, мой друг! Твои акулы еще впереди!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем рибальства і бажаю, щоб весь підводний світ був відкритим для тебе, щоб рибка в твої мережі пливла, як мухи липнуть на мед. Бажаю великих уловів і міцних нервів, богатирського здоров'я та рибальського успіху.Листівки та картинки до Дня рибальства
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Канаді рибалки поблизу півострова Ньюфаундленд спіймали рибу з крилами і носом.
За матеріалами: pozdravok.ru.