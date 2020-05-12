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12 травня • оновлено в 11:06
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З днем медсестри: картинки, листівки, гіфки, привітання

2.2т
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Міжнародний день медсестри відзначається щороку 12 травня. Ця дата є днем народження однієї з засновниць служби сестер милосердя Флоренс Найтінгейл.

До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з Днем медсестри: вірші, прозу, оригінальні картинки та відео.

З Днем медсестри: привітання у віршах і прозі

За вашу работу, заботу и ласку –

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

***

Картинки з Днем медсестри 12 травня

Картинки з Днем медсестри 12 травня

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

і ніколи не покидають надії!

***

Картинки з Днем медичної сестри

Картинки з Днем медичної сестри

Pixabay

Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

***

Таку професію може обрати лише по-справжньому добра, чуйна, уважна, чуйна людина. Тому нехай і вам у житті зустрічаються тільки такі ж хороші люди. Гарної зарплати, щастя, любові і всіх вам благ, дорогі медсестрички.

***

Гіф з Днем медсестри

Гіф з Днем медсестри

otkritkiok.ru

Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!

День медсестри 2020: гарні картинки

Гіфка з Днем медсестри

Гіфка з Днем медсестри

otkritkiok.ru

Побажання З Днем медичної сестри

Побажання З Днем медичної сестри

Завантажити картинку з Днем медсестри

Завантажити картинку з Днем медсестри

otkritkiok.ru

Вітальні листівки з Днем медсестри

Вітальні листівки з Днем медсестри

otkritkiok.ru

Привітання з Днем медсестри в прозі

Привітання з Днем медсестри в прозі

otkritkiok.ru

Привітання з Днем медсестри 2020

Привітання з Днем медсестри 2020

Pixabay

З Днем медсестри: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медсестра, яка перемогла коронавірус, розповіла про дивні симптоми.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
медицина свято
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