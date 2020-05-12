З днем медсестри: картинки, листівки, гіфки, привітання

Міжнародний день медсестри відзначається щороку 12 травня. Ця дата є днем народження однієї з засновниць служби сестер милосердя Флоренс Найтінгейл.
До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з Днем медсестри: вірші, прозу, оригінальні картинки та відео.
З Днем медсестри: привітання у віршах і прозі
За вашу работу, заботу и ласку –
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
***
Картинки з Днем медсестри 12 травня
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
і ніколи не покидають надії!
***
Картинки з Днем медичної сестри
Pixabay
Медицинские сестрички,
Поздравляю с вашим днем!
Чтоб терпенье не кончалось,
Полной чашей был ваш дом!
Пусть работа будет в радость,
А зарплата лишь растет.
Будьте счастливы, здоровы,
И поменьше вам забот!
***
Таку професію може обрати лише по-справжньому добра, чуйна, уважна, чуйна людина. Тому нехай і вам у житті зустрічаються тільки такі ж хороші люди. Гарної зарплати, щастя, любові і всіх вам благ, дорогі медсестрички.
***
Гіф з Днем медсестри
otkritkiok.ru
Поздравляю с Международным днем медсестры! Спасибо за ваш очень важный и нужный труд. Желаю здоровья, успехов, сил и хорошего настроения. Пусть работа приносит удовольствие, а дома царит любовь и благополучие!
День медсестри 2020: гарні картинки
Гіфка з Днем медсестри
otkritkiok.ru
Побажання З Днем медичної сестри
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Вітальні листівки з Днем медсестри
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Привітання з Днем медсестри в прозі
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Привітання з Днем медсестри 2020
Pixabay
З Днем медсестри: відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медсестра, яка перемогла коронавірус, розповіла про дивні симптоми.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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