З Днем логопеда 2020: найкращі привітання та листівки
У суботу, 14 листопада, у світі відзначається Міжнародний день логопеда. Щорічно в Україні та інших країнах цього дня вітають фахівців, які обрали цю професію.
Ініціатором свята 2004 року виступив Комітет мовних терапевтів. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Мова прекрасною бути повинна,
Для спілкування вона,
Ти нам в цьому допомагаєш,
Недоліки виправляєш!
Логопеда вітаємо,
Життя радісного бажаємо,
Бути щасливим і любити,
І з мрією на світі жити!
***
Логопедом быть призвание,
Вам в работе процветания,
Речь вы нашу исправляете,
Все дефекты выявляете!
Вам спасибо за труды,
Ведь они, порой сложны,
Вам терпенья много-много,
Повелители вы слова.
Чтоб работа вдохновляла,
Чтобы сил на все хватало,
Чтоб здоровье наполняло,
Чтоб семья вас окрыляла!
***
Від клієнтів хочу висловити повагу,
З днем логопедів вітаю,
І в додачу до привітань,
Успіхів і підйому вам бажаю.
В дитинстві не зміг би без Вас, доктор,
Ви мене тоді, чесно, врятували,
Замість "р" говорив "г",
Ось що значить – досвідчений фахівець.
***
Вы учите красиво говорить,
Речь не коверкая и не глотая буквы.
Произношения распутывая нить,
Ровнее делаете маленькие судьбы.
Спасибо Вам за труд! Я в этот день
Сердечно поздравляю логопеда.
Пусть будет четкой каждая ступень,
И в каждом деле Вас преследует победа.
***
Сьогодні – свято логопедів,
Вітаємо Вас, доктори,
Для Вас будь-яка справа – точна перемога,
Медицина – важка наука і складна.
Бажаю слухняних клієнтів,
Гарної в них вимови,
Гарненьких, звичайно, асистенток,
Але щоб не перестрибнути через спокусу.
***
Дорогие логопеды,
Выручалочка во всем,
Поздравляем от души
С вашим лучшим, светлым днем.
Пусть работа вдохновляет,
Виден четкий результат,
Пусть с избытком вам хватает
И здоровья, и зарплат.
***
Вітаю з Міжнародним днем логопеда. Бажаю звуків радості в житті і чітких слів натхнення, вміло виправляти дефекти дикції і кожного дня легко позбавлятися будь-яких недоліків. Бажаю завжди залишатися при високому професіоналізмі, відмінному настрої і вдалому положенні.
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Дорогий наш логопеде, вітаємо тебе з твоїм професійним днем! Бажаємо побільше дзвінких і точних слів, чарівних звуків і приємних відгуків. Нехай життя буде насиченим низкою казкових подій, професія – затребуваною, а робота буде тільки в радість.
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Поздравляю с Международным днем логопеда. Желаю красиво говорить и жить, желаю умело и ловко ставить речь "невнятным" пациентам, желаю всегда добиваться поставленной цели, желаю каждый день своей жизни наполнять только приятными моментами, звуками и возгласами радости, улыбками счастья и добра.
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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем логопеда! Пускай твоя работа приносит пользу деткам и взрослым, у которых есть дефекты речи и проблемы с произношением звуков! Желаю помочь всем и каждому, радоваться успехам своих клиентов, и получать хорошую зарплату, которая будет еще больше стимулировать тебя достигать новых целей!Листівки та картинки в День логопеда
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За матеріалами: pozdravok.ru.