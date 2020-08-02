З Днем Іллі 2020: привітання у віршах і прозі, смс, відео, картинки
Вознесіння святого пророка Іллі. Автор: Кость Маркович. Фото: zik.ua
В Україні та інших країнах 2 серпня відзначається Ільїн день. Так, православна церква в неділю шанує пам'ять пророка Іллі, одного з найшанованіших святих в християнстві.
До свята OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
З Днем Іллі 2020: смс, вірші та проза
Ільїн день настав, а значить,
З тим вітаю тебе!
Від душі бажаю щастя і удачі,
І збулася, звичайно, щоб мрія.
Нехай переслідує везіння,
Нехай обійме позитив.
Геть йдуть нехай сумніви,
Ну, а поруч буде креатив.
***
В начале августа мы день Ильи отмечаем,
В этот праздник работать не желаем,
Чтоб умилостивить грозного святого,
И отвести молнию от дома.
Пусть будет праздник для Вас счастливым,
И радостно войдёт в семейный Ваш уют,
Пускай с дождями торопливо,
Все невзгоды от Вас уйдут.
***
Привітання з Днем Іллі Pinterest
Святим пророком був Ілля,
В молитві дощ просив у Бога,
Попередником був Христа,
Великим став пророком.
Бажаю щастя і добра,
Любові, тепла в серцях і світла,
Щоб Слово Боже вам завжди
Плід в життя приносило.
Плід духу: радість, мир, любов,
Довготерпіння і добрість.
Нехай віра наповнює вас,
Праведність і святість!
***
Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!
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Нехай сьогодні Ілля Пророк обдарує тебе і твою родину благами, удачею, вбереже ваш рідний дім від зла й напасті! Бажаємо душевного спокою, вірних друзів! Нехай робота буде завжди в радість!
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Всех верующих людей с Ильиным днем! Желаю, чтобы пророк Илья оберегал вас от пагубных привычек, неправильных решений, дурных мыслей и плохих поступков!
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.