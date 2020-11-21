З Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ: найкращі привітання та листівки

У суботу, 21 листопада, в Україні святкують День Десантно-штурмових військ Збройних Сил. Це свято було засновано 2017 року указом президента Петра Порошенка.

Десантно-штурмові війська виконують бойові завдання в тилу ворога, які неможливо виконати іншими силами і засобами. Вони перебувають у постійній бойовій готовності та є наймобільнішим родом військ. До свята українських десантників OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео.

Десантник колишнім не буває!

З вітаннями до тебе поспішаємо

І в цей важливий день тобі бажаємо:

Здоровим будь, веселим і коханим!

В житті завжди будь з друзями пліч-о-пліч,

Нехай не буде горя і розлук.

Спокійні ми, бо з нами завжди поруч

Є вірний і надійний щирий друг!

***

День ДШВ – твой праздник славный!

Поздравить искренне спешу.

Бесстрашный, доблестный десантник,

К тебе с почтеньем отношусь.

Желаю счастья и успеха,

А также мира на Земле.

Ничто не будет пусть помехой

В судьбе удачливой твоей.

***

Шматочки неба на землі

Палючим серпнем зігріті,

На вольовому своєму чолі

Ви поправляєте берети.

Відважні, віддані, сильні,

За життя проходячи перевірку,

Ви, як небесні орли,

Зберігаєте спокій країни зверху.

"Ура" сьогодні в вашу честь:

За силу, доблесть і таланти;

За те, що у країни ви є;

За день повітряного десанту!

***

Сьогодні відзначають свято

Військових хлопців так багато:

Ті, хто служив, і ті, хто служить,

І кожен свято любить дуже!

***

Бажаємо вам, в день ДШВ,

Посадки м'якої на траві,

Щоб парашут вас не підвів,

І компас в нетрі не завів.

Нехай в небі будете ви сміливі,

Успіх нехай позначиться на справі.

За вас, коханих і відважних,

За вами Світ, а це важливо!

***

Рішучі, сильні і сміливі,

Хоробрі, відважні, могутні,

Честі і Вітчизні своїй вірні,

Десантники, всього вам найкращого!

***

Ти десантник, гордість наша,

До всього завжди готовий!

І нехай же братство ваше

Вас згуртує безумовно.

Так відзнач це свято

Ти без болю в голові.

Серед слів хороших різних

Крикнемо: Слава ВДВ!

***

Вітаю з Днем ДШВ і бажаю, щоб "бордовий берет" завжди був у пошані, щоб мужність не згасала, щоб твоя сила з кожним днем міцнішала, щоб ти завжди міг забезпечити надійний захист рідним і близьким, щоб міцне серце невпинно любило, а вільна душа прагнула щастя.

***

Поздравляю с Днем ДШВ! Желаю никогда в себе не сомневаться, не бояться трудностей и преград, идти навстречу своей цели, а если и придется падать, то чтоб рядом была поддержка товарища, верная любовь и надежный парашют.

***

День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантник! Нехай купол парашута стане твоєю захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а в житті будуть тільки білі смуги.

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