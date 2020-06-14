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14 червня • оновлено в 07:52
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З Днем блогера 2020: оригінальні привітання, смс, картинки і відео

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У понеділок, 14 червня, у світі відзначається Міжнародний день блогера. Ідею свята 2004 року запропонував студент зі Стенфорда, США, щоб підтримувати дружні стосунки між блогерами по всьому світу.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання: смс, вірші, прозу, картинки та відео.

З Днем блогера

З Днем блогера

День блогера: смс, вірші та проза

Много лайков и подписчиков активных

Я желаю в этот праздник от души!

А еще сотни эмоций позитивных

И от блогерства доходов пребольших!

Развивайся в этой новой сфере,

Пусть тебе сопутствует успех!

В блогерство тебе открыты двери,

Знай меня, ты блогер лучше всех!

***

Привітання з Днем блогера

Привітання з Днем блогера

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З днем блогера вітаю,

Бути найкращим в неті бажаю,

Завжди свого добиватися,

Але занадто не зазнаватися.

***

Пусть армия подписчиков растет,

Пусть процветает личный блог,

Желаю много креатива,

Конечно же и позитива,

Чтобы практичным был расчет,

Тогда успех быстрей придет,

Исполняться твои мечты

И лучшим блогером стал ты!

***

День блогера відзначається 14 червня

День блогера відзначається 14 червня

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Поздравляю с Днем блогера и в твой профессиональный празднк желаю процветания и стабильного успеха, растущей прибыли и армии подписчиков.

***

Вітаю з Днем блогера! Хай твій блог завжди буде цікавим, ідеї свіжими, а мрії збуваються. Бажаю бути лише в топі і мати багато-багато лайків.

Картинки до Дня блогера

Листівки в День блогера

Листівки в День блогера

otkritkiok.ru

День блогера: смс

День блогера: смс

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День блогера 2020

День блогера 2020

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День блогера: прикольні привітання

День блогера: прикольні привітання

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Відео в День блогера

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
интернет блогер традиции свято
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