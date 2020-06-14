З Днем блогера 2020: оригінальні привітання, смс, картинки і відео

У понеділок, 14 червня, у світі відзначається Міжнародний день блогера. Ідею свята 2004 року запропонував студент зі Стенфорда, США, щоб підтримувати дружні стосунки між блогерами по всьому світу.
До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання: смс, вірші, прозу, картинки та відео.
З Днем блогера
День блогера: смс, вірші та проза
Много лайков и подписчиков активных
Я желаю в этот праздник от души!
А еще сотни эмоций позитивных
И от блогерства доходов пребольших!
Развивайся в этой новой сфере,
Пусть тебе сопутствует успех!
В блогерство тебе открыты двери,
Знай меня, ты блогер лучше всех!
***
Привітання з Днем блогера
З днем блогера вітаю,
Бути найкращим в неті бажаю,
Завжди свого добиватися,
Але занадто не зазнаватися.
***
Пусть армия подписчиков растет,
Пусть процветает личный блог,
Желаю много креатива,
Конечно же и позитива,
Чтобы практичным был расчет,
Тогда успех быстрей придет,
Исполняться твои мечты
И лучшим блогером стал ты!
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День блогера відзначається 14 червня
Поздравляю с Днем блогера и в твой профессиональный празднк желаю процветания и стабильного успеха, растущей прибыли и армии подписчиков.
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Вітаю з Днем блогера! Хай твій блог завжди буде цікавим, ідеї свіжими, а мрії збуваються. Бажаю бути лише в топі і мати багато-багато лайків.
Картинки до Дня блогера
Листівки в День блогера
otkritkiok.ru
День блогера: смс
День блогера 2020
День блогера: прикольні привітання
Відео в День блогера
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За матеріалами: pozdravok.ru.
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