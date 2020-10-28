З Днем бабусь і дідусів: зворушливі привітання, вірші, картинки і відео
День бабусь і дідусів в Україні святкують щороку 28 жовтня. Хоча це свято й не є офіційним, на даний час воно відзначається більш ніж у 30 країнах світу.
Вперше День бабусь і дідусів відзначили 2009 року. Ідею свята запропонувало Квіткове бюро Голландії. Цього дня прийнято вітати своїх бабусь і дідусів, дарувати квіти й подарунки на знак поваги до старшого покоління. До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в День бабусь і дідусів
Рідна бабуся, милий дідусь,
У праці роки пролетіли,
Неначе ластівки в блакить,
Хай серце ваше молодіє,
Душа хай піснею бринить.
Бажаєм жити довгі роки,
Не знати горя й біди,
Бажаєм щастя і здоров’я
Сьогодні та завтра.
***
С Днем бабушек и дедушек
Сегодня поздравляю,
Здоровья и активности
Вам от души желаю.
Пусть внуки дарят радость,
Всегда вас вдохновляют,
Идеи креативные
Пусть вас не покидают.
***
Здоров’я, радості бажаємо,
Душевної сили про запас,
Дякуємо вам, рідні,
За все, що зробили для нас,
За невпинні турботи,
За мир сімейного тепла,
Дай Бог, щоб у всьому вам І надалі гарною днина була.
***
Самой лучшей бабушке
Не болеть желаю я,
Вкусно печь оладушки,
Жить, уюту радуясь.
Дедушка любимый мой,
Будь всегда весёлым ты,
Крепким, будто б молодой,
Чтобы пыл твой не остыл.
***
Вы внуков обожаете
И все им позволяете,
С любовью их целуете
И всячески балуете.
Вас поздравляем с праздником
И пусть наши проказники
Вас ценят, понимают
И тоже обожают.
***
Бабушек и дедушек любимых
В этот праздник нежно поздравляем,
Дней вам самых добрых и счастливых
На все годы искренне желаем.
Чтоб на ваше крепкое здоровье
Жалобы вовек не поступали,
И всегда заботой и любовью
Вас родные внуки окружали.
***
Ви дуже багато бачили,
Величезний досвід за спиною.
Я в цей день Вам побажаю
Жити зі спокійною душею.
Купатися Вам в любові, турботі
Людей коханих, дорогих.
Щоб були Ви завжди в пошані,
Проблем не знали жодних.
***
Дорогие мои бабуля и дедуля, я искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и достойной пенсии, чтобы вы могли жить в свое удовольствие! Пускай каждый ваш денек будет наполнен радостью, добром и любовью! Цените и берегите друг друга! Люблю вас!
***
У День бабусь і дідусів щиро хочу побажати миру і щастя, добра і блага. Нехай онуки гріють серце своєю любов'ю і радують душу своїми успіхами. Бажаю міцного здоров'я і незмінного статусу найкращою бабусі і самого кращого дідуся.
Листівки та картинки до Дня бабусь і дідусів
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо головні принципи дієти, яка уповільнює старіння. Серед них – вуглеводне харчування, споживання великої кількості фруктів, рідини та інші.
За матеріалами: pozdravok.ru, joy-pup.com.