З днем ангела Ніни: гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео

Православна церква 14 травня вшановує пам'ять мучениці Ніни Кузнєцової. Цього дня в 1938 році арештована НКВС свята померла в радянському виправно-трудовому таборі.

Також 14 травня всі, хто має ім'я Ніна, святкують свої іменини. До Дня ангела Ніни OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, листівки та відео.

День ангела Ніни 2020: привітання зі святом

День ангела Ніни: привітання у віршах та прозі

Нина, пусть все планы, цели

Станут явью без труда!

Пусть удача в каждом деле

Будет рядышком всегда!

Пусть любовь согреет душу,

Дружба радость пусть несет!

В ясный день, дожди и стужу

Счастье в сердце пусть живет!

***

Картинки і смс в іменини Ніни otkritkiok.ru

Ніна, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Гіфка "З Днем ангела, Ніна" otkritkiok.ru

Дорогая Ниночка, поздравляю тебя и от чистого сердца желаю быть ярким лучиком доброты в этом мире, не впускать в свою жизнь грусть и обиду, следовать дорогой счастья и любви. Нина, пусть на твоей улице всегда будет праздник, пусть в твоей душе звучит мелодия мечты!

***

Красуне Ніно, вітаємо тебе! Бажаємо квітучої краси, юнацького натхнення, успіхів у справах, досягнень на роботі, уваги рідних та близьких! Ти прекрасна людина й чудова жінка! Нехай всі мрії здійсняться!

Привітання з Днем ангела Ніни otkritkiok.ru

З Днем ангела Ніни: картинки з привітаннями

День ангела Ніни

Привітання з іменинами Ніни otkritkiok.ru

Побажання в День ангела Ніни

Анімаційні привітання з Днем ангела Ніни otkritkiok.ru

СМС до іменин Ніни otkritkiok.ru

Іменини Ніни: відео

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За матеріалами: facedobra.com, pozdravok.ru.

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