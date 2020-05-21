З Днем ангела Івана: смс, привітання у віршах і прозі, листівки та відео

Православна церква 21 травня шанує пам'ять святого апостола Іоанна Богослова, який вважається улюбленим учнем Ісуса Христа, а також автором "Одкровень Іоанна".

Цього дня також всі, хто має ім'я Іван, відзначають свої іменини. До дня ангела Івана OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання, відео та листівки.

Привітання з Днем ангела Івана

З Днем ангела Івана: смс, вірші та проза

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

***

Іменини Івана 2020 otkritkiok.ru

Ванюша милый, дорогой,

Пусть окружает искренний покой.

Пусть удаются все твои дела,

Пусть согревают радость, доброта.

Пускай мечты сбываются скорее,

Пусть настроенье будет веселее.

Пускай ничто не огорчает,

Успех везде сопровождает.

***

День ангела Івана: картинки і смс otkritkiok.ru

В День Ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем ангела Івана 2020

Дорогой Иван, с именинами! Желаю тебе феерического настроения, грандиозных планов и огромных достижений. Пусть все в твоей жизни будет гладко и спокойно. Пусть тебе повезет с любимой женщиной и с друзьями!

***

Іване, вітаю від щирого серця з Днем ангела! Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, добробуту, удачі, веселого настрою, бадьорості. Будь успішним, добрим і коханим.

Картинки з привітаннями до Дня ангела Івана

Гіфка до Дня ангела Івана otkritkiok.ru

Побажання в день ангела Івана

Анімаційні привітання з Днем ангела Івана pozdravok.ru

Картинки з іменинами Івана pozdravok.ru

День ангела Івана: прикольні привітання pozdravok.ru

СМС в іменини Івана otkritkiok.ru

Прикольні картинки з іменинами Івана otkritkiok.ru

Іменини Івана: відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в День Іоанна Богослова 21 травня.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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