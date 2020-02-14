YouTube виповнюється 15 років: топ-15 невідомих фактів про найпопулярніший відеохостинг

Рівно п'ятнадцять років тому, 14 лютого 2005 року, було зареєстровано домен Youtube.com. На сьогоднішній день "Ютуб" є найпопулярнішим в світі відеосервісом і тримає інтернет-монополію в своєму сегменті.

У день народження YouTube OBOZREVATEL зібрав п'ятнадцять маловідомих цікавих фактів про цей ресурс.

Творці YouTube Стів Чен, Чад Хердл і Джавед Карім працювали в компанії Paypal, засновником якої є знаменитий бізнесмен і винахідник Ілон Маск.

Якби YouTube був голлівудською кінокомпанією, він міг би випускати щотижня 60 000 нових фільмів завдяки завантаженим на сервіс матеріалам.

Потрібно більше 1000 років, щоб подивитися всі відео на Youtube

Першим в історії відеороликом, опублікованим на YouTube, став "Я в зоопарку". Він був завантажений 23 квітня 2005 року одним із засновників сервісу Джаведом Карімом.

Щоденна кількість переглядів відео на YouTube перевищує два мільярди.

Канадська суперзірка Джастін Бібер отримав перший великий контракт зі звукозаписним лейблом завдяки своїм записам, які його мати викладала на YouTube.

Коли YouTube тільки з'явився, користувачі розповідали про нього своїм друзям, які набирали назву сайту по слуху: "utube.com". Це доменне ім'я було зайнято компанією Universal Tube & Rollform Equipment. Хоча фірма отримала безкоштовну рекламу, їх сайт постійно падав через кількість бажаючих підключитися до нього.

Перший відеоролик, який набрав на YouTube один мільярд переглядів – це кліп південнокорейського виконавця PSY на пісню "Gangnam Style". Заповітна цифра була досягнута 21 грудня 2012 року.

Якщо ви заллєте на YouTube смішне відео і воно стане достатьно популярним, то продюсер шоу "Найсмішніше відео Америки" може запропонувати вам зняти відео і підписати з ним ексклюзивний договір в обмін на шанс виграти $100000.

На сервісі YouTube створено понад 100 акаунтів японських кішок, які мають партнерський статус. За інформацією інсайдерів, рівень доходу у деяких з цих кішок вище середньої зарплати в Японії.

За деякими даними, YouTube приносить своїм власникам дохід понад 20 мільярдів доларів на рік, а його ринкова вартість зараз становить понад 140 мільярдів доларів.

Відео з найбільшою кількістю переглядів на YouTube на даний момент є Despacito, музичний кліп виконавців Луїса Фонсі і Дедді Янкі. На момент написання цього матеріалу, він набрав близько 6,6 мільярдів переглядів.

Відео, яке отримало на YouTube найбільше діслайків в історії, було опубліковано Google. Це ролик YouTube Rewind 2018 року. У 2020 році кількість діслайків під цим відео сягнула сімнадцяти мільйонів.

YouTube підтримує 75 різних мов. Це означає, що лінгвістично сайт доступний для 95% населення земної кулі.

YouTube є другою за популярністю пошуковою системою в Інтернеті, поступаючись тільки Google.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 навчальних Youtube-каналів на українському.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал