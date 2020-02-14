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14 лютого • оновлено в 06:02
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YouTube виповнюється 15 років: топ-15 невідомих фактів про найпопулярніший відеохостинг

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Рівно п'ятнадцять років тому, 14 лютого 2005 року, було зареєстровано домен Youtube.com. На сьогоднішній день "Ютуб" є найпопулярнішим в світі відеосервісом і тримає інтернет-монополію в своєму сегменті.

У день народження YouTube OBOZREVATEL зібрав п'ятнадцять маловідомих цікавих фактів про цей ресурс.

YouTube виповнюється 15 років: топ-15 невідомих фактів про найпопулярніший відеохостинг

  • Творці YouTube Стів Чен, Чад Хердл і Джавед Карім працювали в компанії Paypal, засновником якої є знаменитий бізнесмен і винахідник Ілон Маск.

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  • Якби YouTube був голлівудською кінокомпанією, він міг би випускати щотижня 60 000 нових фільмів завдяки завантаженим на сервіс матеріалам.

  • Потрібно більше 1000 років, щоб подивитися всі відео на Youtube

  • Першим в історії відеороликом, опублікованим на YouTube, став "Я в зоопарку". Він був завантажений 23 квітня 2005 року одним із засновників сервісу Джаведом Карімом.

  • Щоденна кількість переглядів відео на YouTube перевищує два мільярди.

  • Канадська суперзірка Джастін Бібер отримав перший великий контракт зі звукозаписним лейблом завдяки своїм записам, які його мати викладала на YouTube.

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  • Коли YouTube тільки з'явився, користувачі розповідали про нього своїм друзям, які набирали назву сайту по слуху: "utube.com". Це доменне ім'я було зайнято компанією Universal Tube & Rollform Equipment. Хоча фірма отримала безкоштовну рекламу, їх сайт постійно падав через кількість бажаючих підключитися до нього.

  • Перший відеоролик, який набрав на YouTube один мільярд переглядів – це кліп південнокорейського виконавця PSY на пісню "Gangnam Style". Заповітна цифра була досягнута 21 грудня 2012 року.

  • Якщо ви заллєте на YouTube смішне відео і воно стане достатьно популярним, то продюсер шоу "Найсмішніше відео Америки" може запропонувати вам зняти відео і підписати з ним ексклюзивний договір в обмін на шанс виграти $100000.

  • На сервісі YouTube створено понад 100 акаунтів японських кішок, які мають партнерський статус. За інформацією інсайдерів, рівень доходу у деяких з цих кішок вище середньої зарплати в Японії.

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  • За деякими даними, YouTube приносить своїм власникам дохід понад 20 мільярдів доларів на рік, а його ринкова вартість зараз становить понад 140 мільярдів доларів.

  • Відео з найбільшою кількістю переглядів на YouTube на даний момент є Despacito, музичний кліп виконавців Луїса Фонсі і Дедді Янкі. На момент написання цього матеріалу, він набрав близько 6,6 мільярдів переглядів.

  • Відео, яке отримало на YouTube найбільше діслайків в історії, було опубліковано Google. Це ролик YouTube Rewind 2018 року. У 2020 році кількість діслайків під цим відео сягнула сімнадцяти мільйонів.

  • YouTube підтримує 75 різних мов. Це означає, що лінгвістично сайт доступний для 95% населення земної кулі.

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  • YouTube є другою за популярністю пошуковою системою в Інтернеті, поступаючись тільки Google.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 навчальних Youtube-каналів на українському.

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Автор
Ігор Нікітін
Тег
Youtube
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