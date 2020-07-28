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Яке свято відзначають 29 липня: прикмети і що не можна робити в цей день

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Свята
1,3 т.
Що не можна робити 29 липня

Що не можна робити 29 липня. Pixabay

29 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святого Афіногена, а в народі в цей день наші пращури боялися ходити в ліс і вважали за краще присвячувати його польових робіт.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 29 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Фіногеїв день: що це за свято

Православна церква 29 липня православна церква вшановує пам'ять святого Афіногена Севастійського і десяти його учнів, які разом зі своїм наставником піддавалися гонінням через віру в Христа.

Що відзначають 29 липня

Що відзначають 29 липня Pixabay

У народі це свято називають Фіногеїв день, вважається, що літня спека йде у напрямку спадання. Свято мало величезне значення для селян, так як на Фіногея припадав початок жнив. Перший сніп називали іменинним і ввечері після польових робіт з піснями несли його в клуню. Цей сніп особливо шанували, з нього починали молотьбу, їм годували хвору худобу, а зерном лікували людей.

У цей день женці шукали колос з найбільшою кількістю зерен, тому, хто його знайшов, обов'язково посміхнеться удача. А зерна з цього колоса зберігали до наступної весни, їх кидали в землю, вірячи, що вони принесуть багатий урожай.

Прикмети на 29 липня

  • Дощова погода – до багатого врожаю.

  • Похилене бадилля у моркви віщує затяжну холодну зиму.

  • Туман – до щедрого врожаю грибів.

  • Якщо миші почали їсти посіви – зима буде довгою.

  • Якщо в цей день непроглядний туман, взимку буде багато снігу.

  • Дощ на Феногена – погана прикмета – урожай може померзнути.

  • Яка погода останні три липневі дні – така буде і зима.

Свята 29 липня

Свята 29 липня Pixabay

Що не можна робити 29 липня

  • Не рекомендується ходити до керівництва з проханнями про підвищення зарплати або посади. Вважається, що так можна втратити наявне місце і частина оплати.

  • Не варто забиратися в будинку, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям. У той же час не можна лінуватися. Необхідно знайти золоту середину і провести цей день строго на ній.

  • Заборонено 29 липня злитися, сумувати і конфліктувати. В іншому випадку найближчий рік виявиться невдалим, навіть якщо ви в наступні дні вирішите "реабілітуватися".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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