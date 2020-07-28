Яке свято відзначають 29 липня: прикмети і що не можна робити в цей день

29 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святого Афіногена, а в народі в цей день наші пращури боялися ходити в ліс і вважали за краще присвячувати його польових робіт.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 29 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Фіногеїв день: що це за свято

Православна церква 29 липня православна церква вшановує пам'ять святого Афіногена Севастійського і десяти його учнів, які разом зі своїм наставником піддавалися гонінням через віру в Христа.

Що відзначають 29 липня Pixabay

У народі це свято називають Фіногеїв день, вважається, що літня спека йде у напрямку спадання. Свято мало величезне значення для селян, так як на Фіногея припадав початок жнив. Перший сніп називали іменинним і ввечері після польових робіт з піснями несли його в клуню. Цей сніп особливо шанували, з нього починали молотьбу, їм годували хвору худобу, а зерном лікували людей.

У цей день женці шукали колос з найбільшою кількістю зерен, тому, хто його знайшов, обов'язково посміхнеться удача. А зерна з цього колоса зберігали до наступної весни, їх кидали в землю, вірячи, що вони принесуть багатий урожай.

Прикмети на 29 липня

Дощова погода – до багатого врожаю.

Похилене бадилля у моркви віщує затяжну холодну зиму.

Туман – до щедрого врожаю грибів.

Якщо миші почали їсти посіви – зима буде довгою.

Якщо в цей день непроглядний туман, взимку буде багато снігу.

Дощ на Феногена – погана прикмета – урожай може померзнути.

Яка погода останні три липневі дні – така буде і зима.

Свята 29 липня Pixabay

Що не можна робити 29 липня

Не рекомендується ходити до керівництва з проханнями про підвищення зарплати або посади. Вважається, що так можна втратити наявне місце і частина оплати.

Не варто забиратися в будинку, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям. У той же час не можна лінуватися. Необхідно знайти золоту середину і провести цей день строго на ній.

Заборонено 29 липня злитися, сумувати і конфліктувати. В іншому випадку найближчий рік виявиться невдалим, навіть якщо ви в наступні дні вирішите "реабілітуватися".

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