Від "млинцевих" забігів до карнавалів: як відзначають Масницю в різних країнах

У 2020 році Масниця в Україні відзначається з 24 лютого до 1 березня. Цей народне свято, також відомий як Колодій, Сиропуст або Сирна тиждень, передує християнському Великого посту.

Під час святкування прийнято пригощатися варениками, налисниками і сирними пирогами. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як відзначають Масницю в інших країнах.

Великобританія

У багатьох країнах християнської Європи головним святом періоду Масляної вважається "Жирний вівторок". У цей день британці, а також жителі Шотландії і Північної Ірландії ходять до церкви, щоб покаятися, а потім починають пишно святкувати. Зазначимо, що часом дівчата і жінки приходять до храмів зі сковорідками. Така незвичайна традиція з'явилася після того, як в 15 столітті прихожанка пекла млинці і почула дзвони. Жінка так злякалася, що запізниться до церкви, що прибігла туди зі сковородою в руках.

Млинцевий забіг в Лондоні

Також, традиційно в Британії проводять млинцеві забіги, взяти участь в яких може кожен бажаючий.

Кухня на "Жирний вівторок" мало чим відрізняється від української - тут також прийнято пекти млинці. Найчастіше їх поливають лимонним соком і посипають цукром. Єдиним винятком залишається Шотландія: тут зазвичай печуть пісні коржі.

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Франція, Бельгія, Швейцарія, Канада (Квебек), США (Новий Орлеан)

У Франції та франкомовних країнах відзначають Маді гра, який святкується в форматі великого національного карнавалу. Місцеві жителі і туристи вбираються, влаштовують танці та інші розваги.

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Кухня тут набагато ширша і різноманітніша, ніж в Британії. Так, на Маді гра прийнято готувати не тільки млинці, а й пончики і кренделі. Головною стравою вважається великий торт, який також називають Цар-торт. Його готують з данського печива і покривають корицею. Запивають солодощі теплим вином.

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Італія, Іспанія, Португалія та країни Латинської Америки

У цих країнах святкують Масницю цілий місяць, починаючи з 7 січня і закінчуючи за 40 днів до католицького Великодня. Кульмінацією свята вважається все той же "Жирний вівторок". Як і у Франції, тут проводять карнавали і готують святкові млинці і пончики.

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Польща, а також деякі американські штати і міста, де сильна польська діаспора

У Польщі крім традиційних млинців та заходів, на Масницю, яка в країні випадає на четвер перед постом готують різні страви і проводять Карнавал, під час якого влаштовують пишні застілля з безліччю страв і алкоголем. Головною прикрасою застілля в Польщі є не млинці, а пончики.

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Ісландія

У самій північній країні Європи закінчення зими святкують без млинців, але з величезною кількістю інших солодощів. Особливо сильно тут люблять тістечка зі збитими вершками і политі глазур'ю.

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Німеччина і Швейцарія

У цих країнах кінець зими і початок весни відзначають досить скромно. Тут подають борошняний суп і пироги з різними начинками. Під час святкування влаштовують ходи вулицями міст, тільки вбираються тут не "за карнавальним". Головне правило місцевої Масниці - чим страшніше костюм - тим краще.

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В Україні, крім млинців, традиційно готують вареники з сиром, з картоплею, з вишнею, з капустою, з картоплею та грибами. А в деяких регіонах популярні вареники з гречкою, маком та родзинками, вареники з картоплею і бринзою, солоні вареники з сиром, вареники з сирою картоплею, вареники з маком і з квасолею.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли святкується Масниця в 2020 році, а також про те, які прикмети і традиції існують на свято.

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