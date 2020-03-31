Як розіграти дівчину 1 квітня: топ-5 найкращих ідей

1 квітня у всьому світі відзначається День сміху, який ще відомий як День дурня. Це чудовий привід, щоб відволікти свою кохану від рутини буднів, проведених вдома на карантині.

OBOZREVATEL зібрав п'ять кращих ідей, як розіграти дівчину, які допоможуть зробити це свято незабутнім.

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Миша вдома

Для того, щоб зробити цей розіграш, знадобиться всього лише порожня коробка (підійде навіть з-під пластівців) і буряк невеликого розміру з хвостиком. Його потрібно засунути наполовину в коробку, залишивши лише хвостик.

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Сік з желе

Можна "порадувати" свою дівчину "соком" з желе. Так, приготуйте желе будь-якого кольору (але краще підійде бордовий або червоний) за рецептом і налийте його в склянку. Дайте час, щоб воно застигло. Потім вставте солом'яну трубочку в склянку, і насолоджуйтеся за реакцією дівчини, яка не розуміє, чому сік неможливо випити.

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Мило без піни

Цей розіграш досить старий, проте від цього не менш кумедний. Візьміть шматок мила й покрийте всю його поверхню прозорим лаком. Коли висохне, покладіть на місце. Після чого можете спостерігати за подивом дівчини, яка буде терти мило, не отримуючи ні грама піни.

sheknows.com

Подарунок з родзинкою

1 квітня – відмінний день, щоб влаштувати своїй дівчині романтичний сюрприз і навіть організувати святкову вечерю. Не обійдеться в цей день і без подарунка: в красиву коробочку або оксамитовий футляр потрібно покласти велику родзинку. І зі словами: "Вчора побачив це в магазині і відразу зрозумів – це те, що тобі потрібно", необхідно вручити футляр. Тепер ваша дівчина точно з родзинкою і, сподіваємося, з чудовим почуттям гумору.

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Розіграш з плямою

Візьміть кольоровий лак для нігтів і розлийте на вощеному папері. Коли рідина засохне, акуратно відокремте цю пляма від паперу, і покладіть на улюблену блузку дівчини або скатертину.

infohome.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки пішла традиція розігрувати в День сміху 1 квітня.

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