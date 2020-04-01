Як пожартувати з хлопця 1 квітня: найкращі розіграші на День сміху

Традиційно 1 квітня в світі відзначається День сміху або День дурня. У це свято прийнято розігрувати друзів, колег і близьких людей.

OBOZREVATEL зібрав п'ять кращих ідей, як розіграти хлопця і повеселити його з нагоди свята.

pinkrabbit.ru

Винеси сміття, милий!

Один з найпростіших, але вражаючих жартів – "живий" сміттєвий пакет. Одягніть на себе чистий мішок для сміття і причаїться. Головне – ефект несподіванки! Але будьте обережні, якщо ваш хлопець чи друг дуже вразливий, краще підібрати більш спокійний експеримент.

tolksnov.ru

Клякса на ноутбуці

Практично будь-який чоловік готовий втратити свідомість, побачивши, що на клавіатуру його комп'ютера хтось щось розлив. Як зробити це, не пошкодивши сам пристрій? Зробіть пляму з клею ПВА, розливши його тонким шаром на аркуш паперу або іншу рівну поверхню. Коли пляма висохне, акуратно зніміть її з поверхні і покладіть на клавіатуру ноутбука. Коли хлопець відкриє кришку комп'ютера, йому буде потрібно кілька секунд, щоб зрозуміти, що катастрофи насправді не відбулося.

lifehacker.ru

Підміна букв

Якщо у вашого приятеля звичайна кнопкова клавіатура, поміняйте місцями кілька клавіш. Неодмінно він не відразу зрозуміє, в чому підступ. Ну і якщо місцями поміняти більш, ніж дві літери – йому точно знадобиться час, щоб виявити "несправність".

lifehacker.ru

Гумова "пастка" для смартфона

Обгорніть смартфон або іншу необхідну річ хлопця канцелярськими гумками. Головне, щоб їх було дуже багато. Коли він буде знімати їх, ви почуєте багато "цікавого" про себе.

lifehacker.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки пішла традиція розігрувати в День сміху 1 квітня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!