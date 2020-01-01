Як похмелитися 1 січня: 5 кращих порад гулякам

Новорічна ніч пройшла, емоції вляглися, але залишилося похмілля, з яким бажано швидше розлучитися, щоб повернутися в нормальний стан.

OBOZREVATEL пропонує 5 слушних порад про те, як позбутися від похмільного синдрому.

Порада № 1: Що будемо пити?

Це ні для кого не секрет, але повторити не буде зайвим. Після великої кількості спиртного організм зневоднений тому найкращі ліки з рідини - огірковий розсіл, кисло-молочні продукти, мінералка з лимонним соком. Ефективно також діє відвар шипшини з додаванням лимона.

Порада № 2

Вважається, що після гуляння незамінний засіб - томатний сік. Так, та не так. Сам по собі сік вгамує спрагу, але не позбавить від головного болю. Щоб ефективно вирішити післясвяткові проблему зі здоров'ям, вбийте в томатний сік свіже яйце, додайте солі, меленого чорного перцю, все це збовтайте і випийте, похмілля дуже скоро відступить.

Порада № 3

Добре прибирає похмільний синдром трав'яний чай. Єдина умова, інгредієнти для напою потрібно приготувати заздалегідь. Що для цього потрібно? Сушений корінь кульбаби, розмарин, м'ята перцева, розторопша плямиста. Всі компоненти беруться в рівних пропорціях і заливаються окропом: ½ л. на столову ложку трав'яного збору. Дайте відвару настоятися півгодини і пийте по 100 гр. кожну годину.

Порада № 4

Незаперечна істина "подібне лікуй подібним" Ця приказка ідеально підходить до позбавлення від похмілля за допомогою квасу. Квас - слабоалкогольний продукт, відмінно втамовує спрагу і тонізуючий організм, реанімує роботу кишечника. Чим більше квасу ви вип'єте, тим швидше похмілля піде.

Порда № 5

Ефективно позбавляє від побічного ефекту, що викликається алкоголем, міцно заварений зелений чай. Якщо ви не випили його відразу, перед сном, нічого страшного. Заваріть кухоль чаю, коли прокинетеся з важкою головою і пересохлим горлом. Рекомендуємо додати в чай: часточку лимона, чайну ложку меду і через 15-20 хвилин все як рукою зніме.

Але у кожного організму свої особливості. Якщо всі ці методи не допомагають, варто звернутися до медичних препаратів.

Випийте 2 таблетки цитрамону, він зніме головний біль.

Вранці можна прийняти 3 таблетки лізину або 1 таблетку Магнерота.

Перед сном також рекомендуємо випити бурштинову кислоту.

Занадто сильного похмілля можна уникнути, дотримуючись кількох порад.

Не змішуйте біле і червоне вино Не знижуйте градус Не запивайте алкоголь газованою водою Пийте тільки один вид спиртного. Перед тим як лягти спати, випийте побільше рідини - це позбавить організм від зневоднення.

І пам'ятайте, що найкращі ліки від похмілля - це почуття міри, завдяки якому, у вас залишаться найсвітліші спогади про свято

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