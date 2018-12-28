Як бюджетно відзначити Новий рік-2019: кращі поради

До Нового року залишилося лише декілька днів, а це означає, що потрібно починати до нього готуватися. У магазинах уже щосили торгують святковими прикрасами та подарунками, а люди починають запасатися продуктами до 31 грудня.

Як правило, в нашій країні прийнято зустрічати Новий рік "ніби востаннє", щоб неодмінно столи ломилися від їжі, ялинка була обов'язково жива, а подарунки — дорогими. Зауважимо, що люди готові віддати останнє, адже "як зустрінеш — так і проведеш". Але, навіть таке яскраве і важливе свято, як Новий рік, можна провести весело і бюджетно.

OBOZREVATEL з'ясував, на чому можна заощадити, не відмовляючи собі та близьким у задоволеннях.

Новорічна ялинка і прикраси

Новий рік неможливо уявити без святкової ялинки і подарунків під нею. Але хто сказав, що вона повинна бути традиційною? Якщо у вас немає грошей на новорічне дерево, або ж ніде його поставити — завжди знайдеться бюджетна і цікава альтернатива.

Оберіть вільну ділянку стіни, довгу новорічну гірлянду і викладіть її на стіні у формі ялинки, прикріплюючи скотчем. Якщо хочете, щоб дерево виглядало більш святково, то змайструєте з паперу сніжинки і прикріпіть їх разом із ялинковими іграшками.

Також у декорі ви можете використовувати гілки ялини або сосни. Або можете красиво оформити стіну за допомогою підручних предметів.

Що стосується новорічних прикрас, то це не обов'язково повинні бути скляні кулі або дизайнерські прикраси. Ви можете купити бюджетні пластмасові або дерев'яні вироби.

Також як декор можна використовувати шишки або знайти старі іграшки: Діда Мороза, сніговика, машинку та інше. Адже ретро-стиль зараз у великій пошані.

Де святкувати?

Новий рік у сімейній атмосфері — хороша і бюджетна ідея. Так, деякі будуть стверджувати, що це нудно і сіро, але зате затишно й тепло.

Навіть домашнє свято може стати веселим і незабутнім. Адже ви можете разом із сім'єю приготувати святкову вечерю, випити шампанське під бій курантів і подивитися старі новорічні фільми або програми, закутавшись у затишну ковдру і поїдаючи мандарини.

Також можете покликати до себе друзів або напроситися до когось у гості. Але зазначимо, що другий варіант буде затратнішим, адже доведеться витратиться на подарунок господареві будинку. Ну, а якщо у вас збирається стара добра компанія, то немає нічого непристойного в тому, щоб попросити кожного з друзів принести по одній фірмовій страві.

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Новорічний стіл і алкоголь

Новорічний стіл повинен формуватися під девізом "мінімум страв". Потрібно відмовитися від звички відзначати кожне свято "ніби востаннє", адже це дуже затратно. До того ж у результаті майже вся їжа пропадає, адже через її велику кількість ви не встигаєте усе з'їсти. Тому до вигадування меню потрібно підходити з розумом.

Так, два-три салати буде цілком достатньо. Головною зіркою новорічного столу ви можете зробити салат "олів'є". По-перше, на нього знадобитися мінімум продуктів. По-друге, який же це Новий рік без традиційної страви?

Також варто розбавити святковий стіл різними закусками. Тут уже вирішує ваша фантазія, що саме подавати гостям. Адже є безліч варіантів, що приготувати, щоб це виглядало вишукано, було дуже смачно і не дуже дорого. Наприклад, це може бути м'ясна, сирна нарізка, канапе або фаршировані тарталетки.

До гарячого столу ви можете подати найпростіші й ситні страви: піцу, запечене м'ясо з картоплею або рибу. На солодкий стіл краще подавати фрукти, адже, як показує практика, до нього справа не завжди доходить. Також це стане хорошою альтернативою для тих, хто вже втомився їсти звичайну їжу і йому хочеться чогось легкого. Крім того, ви можете проявити креативність у подачі цих страв.

Найбільшу увагу потрібно приділити підбору алкоголю. Не потрібно купувати все і побільше, та ще й "дешево". Краще купити щось у невеликій кількості, але якісне. Це посприяє тому, що на ранок вам буде так само добре, як і в новорічну ніч.

Новорічне вбрання

Із нарядом для новорічної вечірки все набагато простіше, адже завжди можна відсвяткувати в старих костюмі чи сукні. Досить додати до вбрання новорічну родзинку або прикраси — і воно заграє у вас по-новому.

І запам'ятайте: головна складова свята — це ваш настрій.

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