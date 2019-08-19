Яблучний Спас-2019: що категорично заборонено робити

В Україні та в усьому православному світі на 19 серпня припадає свято Яблучний Спас, або як його ще називає Преображення Господнє.

У цього дня є свої традиції та заборони. OBOZREVATEL з'ясував для читача інформацію, що категорично не можна робити на це свято:

Церква забороняє виконувати по дому роботу.

Проганяти або вбивати комах.

Лаятися, сваритися, лихословити.

Згадувати про когось погано і бажати поганого.

Яблучний Спас 2019

Зате навпаки вітається в цю дату допомагати людям, зокрема, подаючи їм фрукти після церкви. Молитися за здоров'я близьких і миритися з ними, якщо в сварці.

До слова, самі яблука для деяких теж під забороною, проте не з релігійних причин, а через здоров'я.

Що не можна робити - Яблучний Спас pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Яблучний Спас також прийнято вітати родичів і знайомих з великим святом. Історію і традиції свята можна дізнатися за посиланням.

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