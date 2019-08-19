Яблучний Спас-2019: що категорично заборонено робити

В Україні та в усьому православному світі на 19 серпня припадає свято Яблучний Спас, або як його ще називає Преображення Господнє.
У цього дня є свої традиції та заборони. OBOZREVATEL з'ясував для читача інформацію, що категорично не можна робити на це свято:
Церква забороняє виконувати по дому роботу.
Проганяти або вбивати комах.
Лаятися, сваритися, лихословити.
Згадувати про когось погано і бажати поганого.
Яблучний Спас 2019
Зате навпаки вітається в цю дату допомагати людям, зокрема, подаючи їм фрукти після церкви. Молитися за здоров'я близьких і миритися з ними, якщо в сварці.
До слова, самі яблука для деяких теж під забороною, проте не з релігійних причин, а через здоров'я.
Що не можна робити - Яблучний Спас
pixabay
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Яблучний Спас також прийнято вітати родичів і знайомих з великим святом. Історію і традиції свята можна дізнатися за посиланням.
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