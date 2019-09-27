Воздвиження Хреста Господнього: що категорично заборонено робити

У п'ятницю, 27 вересня, православні відзначають одне з найбільших свят – Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

У народі існувало повір'я, що цього дня добро бореться зі злом. Як і в будь-яке церковне свято, існують певні традиції та заборони, яких варто дотримуватися. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що категорично не можна робити.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього - заборони pravoslavie

Одна з головних заборон є важка й брудна праця, до якої стосується прибирання, прання, шиття та інші домашні справи. Краще з ними впоратися заздалегідь або перенести на інший день.

Будь-які починання теж потрапляють під заборону. За повір'ями, все розпочате на Воздвиження, закінчиться погано і піде не за планом.

Також не можна ходити до лісу. У народі говорили, що людина вже не повернеться, якщо попадеться на очі дідька, який перераховує тварин. За іншою версією, цього дня закривається земля – змії, вужі та інші плазуни ховаються, а також в сплячку залягають ведмеді. Все це може викликати небезпеку на мандрівника в лісі.

Воздвиження Хреста Господь - ходити до лісу заборонено pixabay

Тримати двері відчиненими також заборонено. Це пов'язано з другим пунктом – змії можуть заповзти, шукаючи місце для зимівлі.

Строго заборонено, як і в будь-яке церковне свято, лаятися, з'ясовувати стосунки або тримати на когось зло. По-перше, це великий гріх. По-друге, все погане обов'язково повернеться.

Останньою забороною цього дня є споживання м'яса, риби, молочних продуктів і яєць. Справа в тому, що на Воздвиження дотримуються суворого одноденного посту.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як можна привітати близьких з Воздвиженням Хреста Господнього. Також повідомлялося, які ще відзначаються свята 27 вересня, і хто народився цього дня

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