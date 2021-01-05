Ворожіння на Святвечір і Різдво: п'ять найпопулярніших способів

Ворожіння на Святвечір і Різдво здавна були популярними серед українців, хоча церква виступає категорично проти будь-яких спроб заглянути в майбутнє, називаючи їх зверненням до темних сил.

У народі ж вважається, що в цей час посилюється зв'язок із потойбічним світом і шанс дізнатися відповіді на злободенні особисті питання є особливо високим. OBOZREVATEL розповідає про декілька поширених способів ворожити в ці дні.

Цей спосіб ворожіння – один із найпопулярніших у ніч на Різдво. Дівчата на виданні знімали взуття з лівої ноги і кидали його за ворота. Якщо носок туфлі було повернуто назад до воріт – бути її власниці ще рік незаміжньою, в інший бік – у новому році відбудеться сватання.

Для цього ворожіння беруть кілька непрозорих чашок, за кількістю тих, хто ворожить. У них кладуть хліб, сіль, цукор, гроші, каблучку, воду. З закритими очима кожен вибирає чашку. Тлумачення: цибуля – сльози, хліб – добробут, каблучка – весілля, цукор – веселощі, вода – стабільність, сіль – потрібно бути уважним: людині загрожують неприємності, гроші – багатство.

На ніч незаміжні дівчата вивішували за вікно білий рушник зі словами: "Суджений-ряджений, прийди та утрися". Якщо вранці він виявлявся сухим – вважалося, що ворожка ще рік сидітиме "в дівках", мокрим – відбудеться одруження.

До цього ворожіння вдаються, якщо хочуть отримати відповідь на питання, що мучить. Для цього нарізають однакові за розміром тоненькі смужки з паперу.

На них записують питання, скручують у трубочки і опускають на дно глибокої посудини: пляшки, глечика або вази. Потім слід налити туди води і виловити першу записку, що спливла. Саме на ній буде питання, який щасливо вийде вирішити найближчим часом.

Спочатку загадують хлопця і дівчину, потім беруть два сірники, тримають їх поруч і запалюють. Якщо, догорівши, їх голівки будуть нахилені одне до одного – судилося бути разом, якщо навпаки – стосунки не складуться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астрологиня розповіла, чому не можна ворожити під час християнських свят. А священник Олександр Дедюхін пояснив, чому будь-які, навіть жартівливі ворожіння є гріхом.