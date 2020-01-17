Молитви на Водохреща: на багатство і здоров'я

Хрещення Господнє, або ж Водохреща, яке святкується 19 січня, встановлено на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. За біблійними переказами, саме під час Хрещення було засвідчено месіанське призначення Ісуса Христа.

У цей день прийнято освячувати воду для використання вдома, а також купатися в освяченій воді – зазвичай в ополонці. Крім того, в день Хрещення Господнього люди звертаються до Господа з молитвами і проханнями. OBOZREVATEL розповість, які молитви слід читати на Хрещення Господнє.

Водохреща

Молитва на Водохреща

Цю молитву читають перед тим, як зануритися в освячену водойму.

"Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, Троїчне явилося поклоніння: бо Родителя голос свідчив Тобі, возлюбленим Сином Тебе називаючи; і Дух у виді голубинім засвідчив твердість слова. Явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі.

Явився єси днесь вселенній і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас, що зі зрозумінням оспівуємо Тебе: Прийшов єси і явився єси – Світло неприступне. Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя".

Водохреща: молитва на багатство

Читати цю молитву можна в будь-який день, однак саме на Хрещення Господнє це звернення матиме особливу силу.

"О, Небесний Володар, Господь Всемогутній, до Тебе направляю слова молитви. Прошу, осяй світлом мій шлях до успішного життя. Нагороди удачею мене, нехай вона стане моєю вірною супутницею протягом всього мого земного життя. Віджени геть від мене все погане, зле і підступне. Нехай мої дні стануть яскравішими і добрішими. Освіти мою дорогу неймовірним везінням і земним благоденством. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь".

Хрещення Господнє

Водохреща: молитва на здоров'я

Цю молитву прийняти читати в день Богоявлення, 18 січня, напередодні Хрещення Господнього.

"Господи Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками нарoджений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш що прийшов!

Ти бо не стерпів бачити від диявола мyки роду людського і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так взяв у водах Йорданських гріхи всього світу.

Хай тішиться нині небо і земля і світ весь грає; річки плещуть; озера, безодні і моря Ти освятив Божественним хрещенням.

Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські пoхоті; цнoтливo і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твоїм".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ще одне важливе церковне свято - Обрізання Господнє.

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