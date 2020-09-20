Вихідні в жовтні 2020 в Україні: коли канікули в школах і переведення годинників

У жовтні 2020 року відзначається державне свято День захисника України. У зв'язку з цим на українців чекає додатковий вільний від роботи день.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, коли та скільки вихідних буде другого місяця осені.

Вихідні в жовтні 2020 року

Так, 14 жовтня, в середу, наша країна відзначає День захисника України – державне свято, яке офіційно є неробочим днем.

На цю ж дату припадає велике православне свято – Покров Пресвятої Богородиці, а також День українського козацтва.

Таким чином, в жовтні українці отримають один додатковий вихідний серед тижня, 14 жовтня. У цілому на жовтень випадає 10 вихідних днів.

Канікули в жовтні 2020 року

У жовтні 2020 року, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, передбачено осінні канікули для школярів. Так, вони будуть відпочивати весь останній тиждень місяця: з 26 жовтня по 1 листопада включно.

Інші важливі дати

25 жовтня, в останню неділю місяця, Україна переводить стрілки годинника на зимовий час – на одну годину назад.

Цього ж дня по всій країні пройдуть місцеві вибори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли будуть канікули в 2020-2021 навчальному році та скільки відпочиватимуть школярі.