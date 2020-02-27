Великий піст: як правильно поститися і не нашкодити здоров'ю

Великий піст, який передує Великодню, 2020 року триватиме з 2 березня по 18 квітня. Не дарма його називають суворим: цей пост передбачає відмову від будь-якої їжі тваринного походження і від продуктів, до складу яких вона входить: м'яса, риби, яєць, молочних продуктів і морепродуктів.

Як правильно тримати пост, як до нього підготуватися і не нашкодити здоров'ю, розповість OBOZREVATEL.

Великий піст: як правильно поститися Pinterest

Що можна їсти у Великий піст і що не можна

Так, у Великий піст під забороною м'ясо, риба, яйця, молочні продукти і морепродукти.

Причому, їсти рибу протягом посту дозволяється лише в Благовіщення 7 квітня і у Вербну неділю 12 квітня.

А 11 квітня, в Лазареву суботу, дозволено їсти рибну ікру.

У понеділок, середу і п'ятницю в Великий піст не можна вживати в їжу рослинне масло і продукти, які зазнали термічної обробки.

Великий піст: як правильно поститися pravmir.ru

Як відомо, вагітним і годуючим жінкам, дітям до 14 років і тим, хто зайнятий важкою фізичною працею, церква офіційно дозволяє не поститися.

Як підготуватися до Великого посту

Навіть якщо ви не плануєте дотримуватися всіх канонів Великого посту, відмова від тваринної їжі майже на два місяці є стресом для організму, якщо звичайно, ви не вегетаріанець.

Тому перед тим, як почати поститися, бажано проконсультуватися з лікарем. Так, до Великого посту варто підготуватися заздалегідь, почавши приблизно за тиждень до нього поступово виключати з раціону заборонені продукти.

Великий піст Pinterest

Варто також заздалегідь спланувати свій режим харчування, підібрати рецепти, що відповідають посту.

У жодному разі не можна наїдатися м'яса перед Великим постом – цим ви лише нашкодите своїм ниркам і печінці.

Що їсти у Великий піст

У Великий піст дуже важливо по максимуму замінити тваринний білок на рослинний. Ось чим можна замінити м'ясо:

Великий піст: як правильно поститися pixabay.com

соєве молоко, соєве м'ясо, сир тофу;

квасоля;

сочевиця;

нут або хумус;

арахіс;

мигдаль;

волоські горіхи, фундук;

пшениця, кукурудза;

шпинат, брокколі, спаржа;

авокадо.

Відзначимо, що багато з цих продуктів, особливо горіхи, багаті також на вуглеводи і жири, тому їх слід дозувати.

Також важливо пам'ятати про денну норму білка. Для людей з невеликою або середньою фізичною активністю норма білка на день – 1-1,5 г на кілограм ваги.

Великий піст: як правильно вийти з посту

kp.ua

Після закінчення Великого посту не потрібно одразу ж накидатися на м'ясну їжу, яйця й молоко, адже за два місяці організм встигає перебудуватися на інший режим харчування.

Крім того, різко закінчуючи пост, ви можете перевантажити печінку і нирки і заробити собі проблеми із шлунково-кишковим трактом. Виходити з поста слід поступово, починаючи з малого і повертаючись до звичного режиму протягом одного-двох тижнів.

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