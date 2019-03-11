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Великий піст-2019: чому не можна їсти м'ясо

1.5тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився про те, чому не можна їсти м'ясо під час Великого посту.

"Хіба гріх у тому, що я з'їм м'ясо?" і "Хіба Бог дивиться до мене в тарілку?" Такі питання можна почути від критиків постового харчування. Безперечно, що їсти, само собою, не є гріхом, однак, якщо ми на деякий час не можемо добровільно стримати себе від смачної і звичної для нас їжі, як ми зможемо себе стримати від гріховних звичок?", — написав митрополит на сторінці Православної церкви України у Facebook.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Фото: facebook/Orthodox.in.Ukraine

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Також він зазначив, що стриманість тіла допомагає нам опановувати наші пристрасті, виховує силу волі й привчає до того, що душа направляє тіло, а не навпаки.

"Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти, і пост дозволяє нам задуматися: що насправді є первинне і головне, а що другорядне. Пост потрібен не Богові чи Церкві, а він потрібен нам самим, щоб ми, стримуючи себе, привчалися до кращого, щоб духовне ставили вище за матеріальне", — додав Епіфаній.

Раніше OBOZREVATEL розповів, які молитви потрібно читати під час Великого посту.

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Особа
Митрополит Епіфаній
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Не надо все переворачивать с ног на голову. У католиков подобных постов нет, так что, они по определению беспредельщики и не могут себя сдерживать. Лучше попробуйте объявить пост по небранию взяток! Изначальный смысл поста в православной церкви: сохранить скотину от убоя и поедания при недостатке продовольствия в конце зимы и весной.
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