Уміють говорити і читати думки – в світі відзначають День кішок

У четвер, 8 серпня, відзначається Всесвітній день котів – World Cat Day.

Міжнародний день кішки pixabay.com

Пухнасті антидепресанти, не завжди наділені спокійним характером, вони можуть і подряпати, і рано-вранці розбудити, і з презирством дивитися на свого господаря. Але цим пухнастикам можна пробачити все, адже як можна їх не любити.

У Міжнародний день котів OBOZREVATEL підготував інформацію про унікальні здібності цих домашніх вихованців.

Кішки вміють вимовляти деякі літери pixabay.com

Кішки вміють говорити і читати думки

У порівнянні з мозком собак, мозок кішок більше схожий на людський. Крім того, вчені стверджують, що кішки вміють вимовляти приголосні звуки: м, н, г, х, ф, в. Може саме тому 95% господарів розмовляють зі своїми вихованцями.

Майже третина власників кішок вважають, що їх вихованці вміють читати думки.

День кішки 2019 pixabay.com

Кішки такі ж унікальні, як люди

Носи у кішок мають унікальні відбитки, так само як відбитки пальців у людей.

Кішки в деякій мірі ще і сейсмологи, так як можуть визначити землетрус за 10-15 хвилин до того, як його відчує людина.

День кішки 8 серпня pixabay.com

Кішки уміють лікувати

Милі домашні вихованці вміють відчувати фізичний і психологічний стан своїх господарів. Люди, у яких вдома живуть коти, рідше страждають від підвищеного артеріального тиску, а відновлення після хвороб, психологічних і емоційних травм у них проходить легше і швидше.

Раніше оглядач повідомляв, що українці потрапили на друге місце в світовому рейтингу любові до котів.

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