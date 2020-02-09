День всіх закоханих: смішні валентинки і яскраві привітання зі святом

День святого Валентина, він же День всіх закоханих, відзначається щорічно 15 лютого. У цей день прийнято дарувати листівки-валентинки і радувати своїх коханих подарунками та увагою.

Напередодні головного свята кохання в році, OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем святого Валентина.

День Святого Валентина

День святого Валентина – привітання у віршах

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

День Святого Валентина

День святого Валентина – привітання в прозі

Любов окрилює і вселяє надію. Хочеться привітати всіх закоханих, з таким чудовим святом – з Днем святого Валентина – і сказати, що бути закоханим – це чудесно і захоплююче! Бажаю, щоб всі люди на Землі змогли випробувати це чудове почуття. А також бажаю всім закоханим неземного щастя, безмежної любові, взаєморозуміння і взаємоповаги. Бажаю, щоб ваше кохання робило вас сильніше, хоробріше, добріше, а душа і серце наповнилися теплом, ніжністю і ласкою. Цінуйте, бережіть і кохайте один одного.

***

З Днем усіх закоханих. Нехай любов захистить Вас своїми міцними і теплими обіймами від усіх негараздів, гіркоти і розчарувань. Нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують, а лише тримають за руку і допомагають рухатися вперед. Бережіть в собі таке важливе і потрібне почуття, як кохання.

***

Нехай кожен з вас, той хто віддав половинку свого серця коханій людині, ніколи не буде розчарований у своєму виборі. Ніколи не зазнає розчарування, зради і болю. Нехай кожен закоханий буде щасливий і окрилений своїм почуттям, і підійметься на вершину блаженства, ейфорії і захвату. Кохайте та цінуйте один одного, бережіть і зберігайте це чарівне відчуття. З Днем Святого Валентина!

День святого Валентина – листівки

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

День всіх закоханих: кумедні валентинки

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

Валентинка @ulanasuprun

Валентинка SciOne

День святого Валентина – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав про заборони, традиції та історію Дня святого Валентина.

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