Свято Маковея: заборони дня, прикмети й традиції

У середу, 14 серпня, православні християни відзначають свято Маковея (Медовий Спас). Цього дня заведено освячувати в церкві мед, воду і трави.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію свята, традиції, заборони та прикмети цього дня.

На свято 14 серпня у церкві освячують воду, мед та квіти pixabay

Історія свята Маковея (Медовий Спас)

Свято запроваджене на честь Винесення Чесного Животворного Хреста Господнього. За легендою, у стародавні часи у місті Константинополі спалахнула страшна епідемія. Ані лікарі, ані знахарі не знали, як її подолати. Тоді місцеві священики винесли з храму Святої Софії частинку хреста, на якому розіп'яли Ісуса, і освятили нею місцеві водойми. Після цього хвороба зникла і більше ніколи не поверталася.

14 серпня вшановують пам'ять братів Маккавеїв uk.wikipedia.org

Цього дня також вшановують пам'ять старозавітних мучеників Маккавеїв. Їх було семеро – Авим, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім і Маркелл. Всіх їх стратив сирійський цар Антіох Епіфан 14 серпня 166 року до н. е. за служіння Богу. Відтоді їх вважають символом непорушності у дотриманні християнських заповідей.

Крім того, історія свята пов'язана із періодом, коли пасічники збирали урожай і виготовляли з меду різні ласощі.

Освячений мед має цілющі властивості pixabay

Що освячувати у церкві 14 серпня

На Маковея у церкві заведено освячувати воду, мед і трави.

Кожен із цих елементів має свою символіку і володіє цілющими властивостями протягом року.

В народі вірили, що після приходу з церкви треба з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води. Такий ритуал гарантує міцне здоров'я протягом усього року. Освячений у церкві букет слугуватиме оберегом для всієї родини.

На свято Медового Спаса починається Успенський піст pixabay

Що заборонено робити на свято

У цей день починається суворий Успенський піст, тому треба дотримуватися правил харчування. Не слід на Маковея робити генеральне прибирання та займатися тяжкою фізичною працею.

На свято Медового Спаса не можна злитися і лаятися. Вважається, що цього дня всі негативні побажання на адресу інших людей повернуться сторицею. Також не можна цього дня голосно говорити, бурхливо святкувати.

Прикмети на свято Маковея

Заплановане церковне хрещення немовляти на свято гарантує дитині міцне здоров’я та світле майбутнє.

Погода 14 серпня повториться і на Третій Спас.

Якщо на Маковея пройде дощ, то протягом року не буде багато пожеж.

Якщо до свята відцвіли троянди, то слід чекати холодів.

Якщо погода 14 серпня вітряна, то зима буде морозною.

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