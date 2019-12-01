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1 грудня • оновлено в 06:27
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Свята та пам'ятні дати грудня: що відзначається

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1 грудня

В цей день в Україні відзначається День працівників прокуратури, а в світі це – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Крім того, саме 1 грудня в 1953 році в газетних кіосках Чикаго з'явився перший номер чоловічого журналу "Playboy".

Обкладинка першого номера "Playboy"

Обкладинка першого номера "Playboy"

1 грудня народився російський рок-музикант Гарік Сукачов і американський кіноактор Вуді Аллен.

Головні свята грудня

Звісно ж, найголовнішими датами грудня є новорічні свята: День Святого Миколая, католицьке Різдво і Новий рік.

Також цього місяця 6 грудня святкується День Збройних Сил України, а 12 грудня День сухопутних військ ЗСУ. Ну, а 30 числа свій професійний день відзначають українські війська спецзв'язку.

Християни ж 4 грудня святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 8 грудня непорочне зачаття Діви Марії вшановує католицька церква.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
свята
Тег
свято
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