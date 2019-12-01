Свята та пам'ятні дати грудня: що відзначається

1 грудня
В цей день в Україні відзначається День працівників прокуратури, а в світі це – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Крім того, саме 1 грудня в 1953 році в газетних кіосках Чикаго з'явився перший номер чоловічого журналу "Playboy".
Обкладинка першого номера "Playboy"
1 грудня народився російський рок-музикант Гарік Сукачов і американський кіноактор Вуді Аллен.
Головні свята грудня
Звісно ж, найголовнішими датами грудня є новорічні свята: День Святого Миколая, католицьке Різдво і Новий рік.
Також цього місяця 6 грудня святкується День Збройних Сил України, а 12 грудня День сухопутних військ ЗСУ. Ну, а 30 числа свій професійний день відзначають українські війська спецзв'язку.
Християни ж 4 грудня святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 8 грудня непорочне зачаття Діви Марії вшановує католицька церква.
Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп на 2020 рік, а також підготував місячний календар на грудень.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".