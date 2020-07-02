Свята 3 липня: які існують народні прикмети і що не можна робити в цей день

3 липня 2020 року народним календарем відзначається день пам'яті Мефодія Перепелятника. Міжнародні та професійні свята в Україні в цей день не відзначаються.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 3 липня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Мефодій Перепелятник

Народне свято Мефодія Перепелятника відзначається 3 липня (за старим стилем – 20 червня). У церковному календарі це день вшанування пам'яті святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було прийнято полювати на перепелів. Інші назви свята: "Мефодій Погодовказувач", "Павутиновий день", "Тенетник".

Мефодія Перепелятника або Павутиновий день Фото: Рixabay

На Русі Мефодіїв день був днем мисливців – любителів перепелиного промислу, нині майже забутого. До 3 липня на полях достигали хліба і на них зліталися перепілки. У мисливців починався період легкого полювання. Добути птицю в цей час було дуже просто. Перед цим днем вони з вечора залягали в поле і, зачаївшись, лежали до ранкової зорі, а зранку починали награвати на спеціальних дудочках. Перепелиці летіли на звуки мисливських ріжків і потрапляли в спеціальні пастки, встановлені в місцях імовірної появи птахів.

Прикмети на 3 липня:

Якщо 3 липня йде дощ, то така погода триватиме ще сорок днів.

Павуки плетуть павутину – погода налагодиться.

Якщо павук нову павутину не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.

Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.

Перепели кричать – до дощу.

Чим ближче до людського житла летять перепели, тим суворішою буде зима.

Лебеді кричать увечері – до негоди.

Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.

Чого не можна робити в цей день: заборони на 3 липня

Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.

3 липня категорично забороняється виносити з хати сміття і непотріб. Інакше найближчий час проведете в бідності.

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