Страсна п'ятниця 2020 у православних: що категорично не можна робити

У 2020 році Страсна п'ятниця у православних християн випадає на 17 квітня. Цього дня згадують страждання Ісуса Христа, смерть Спасителя на хресті і поховання Його тіла після розп'яття.

Велика п'ятниця – день скорботи й печалі для вірян. Тому з цим днем пов'язано багато різних прикмет і заборон. Детальніше про них розповість OBOZREVATEL.

Страсна п'ятниця: Розп'ятий Ісус, Габріель Вюгер, 1868 wikipedia.org

Що не можна робити в Страсну п'ятницю

1. Страсна п'ятниця – найсуворіший пісний день всього Великого посту. Цього дня християни відмовляються від їжі до винесення Плащаниці. Після третьої години пополудні можна з'їсти шматочок хліба і випити стакан води.

2. У Страсну п'ятницю не можна веселитися, сміятися, ходити в гості і на вечірки. У цей поминальний день про земні страждання Ісуса Христа слід відмовитися від будь-яких розваг.

3. У Велику п'ятницю не можна працювати. Забороняється прати, прибирати, шити, різати – для прибирання відведений Чистий четвер. Всі важливі завдання варто відкласти на інший день.

4. Не можна також працювати в саду, на городі, копати, саджати рослини. Однак, за повір'ям, є виключення з цього правила: так, слов'яни здавна вважали, що посаджена в Страсну п'ятницю петрушка дасть подвійний урожай, лише насіння потрібно сіяти, не торкаючись землі гострими і залізними предметами.

У Страсну п'ятницю не можна веселитися Pixabay

5. Не можна вживати алкоголь.

6. У Страсну п'ятницю також не можна стригти волосся, робити манікюр та займатися іншими косметичними процедурами.

7. Не можна протикати землю предметами із заліза (це стосується й роботи в полі й на городі).

Страсна п'ятниця: прикмети

Велика п'ятниця завжди була дуже шанованою в народі. Адже смерть Сина Божого символізує заклання невинного агнця за гріхи всього людства – і подяка Ісусу за його діяння безмежна.

З цим днем пов'язано чимало звичаїв і прикмет. Так, наприклад, на Русі цього дня проводили обряд вигнання нечисті з села: озброєні хто чим хлопці й дівчата пішими і на конях проїжджали село з краю до краю.

За повір'ям, якщо людина всю Страсну п'ятницю зможе протриматися без води, жодне пиття увесь рік не зможе заподіяти їй шкоди.

А той, хто у Велику п'ятницю вип'є спиртного, на все життя пристраститься до алкоголю.

Страсна п'ятниця Pixabay

Людина, яка радіє в Страсну п'ятницю, за повір'ям, проплаче весь наступний рік.

Ворожіння та магія у Велику п'ятницю накличуть біду на того, хто ними займається.

Хто плюне на землю в цей день, від того все святі відвернуться.

Зоряне небо у Страсну п'ятницю обіцяє хороший врожай зернових. Якщо ж весь день хмарно, наші предки казали "хліб буде з бур'яном", що означає, чекай неврожаю цього року.

Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю

За традицією, всі приготування до Великодня слід завершити в Чистий четвер. Однак для тих, хто наважується пекти паски в Страсну п'ятницю, існують деякі правила.

Випікати паски в Страсну п'ятницю слід у тиші і на самоті Pixabay

Так, перед тим як замісити тісто, потрібно прочитати молитву й попросити в Бога благословення. А випікати паски в Страсну п'ятницю потрібно в тиші й на самоті.

За народним повір'ям, випечені у Велику п'ятницю хліб і паски довго не черствіють і мають цілющу силу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як спекти смачну паску в домашніх умовах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!