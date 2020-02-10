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10 лютого • оновлено в 19:09
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Собор Трьох Святителів: що категорично не можна робити 12 лютого

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Православні християни 12 лютого відзначають свято Трьох Святих, яке також називають Собор Трьох Святителів, або Трисвяття.

У народі цей день називають ще святом сімейної святості. Про історію, традиції цього дня і про те, що не можна робити 12 лютого, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Свято Трьох Святих

Свято Трьох Святих

wikipedia.org

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Собор Трьох Святителів: історія свята

У Собор Трьох Святителів прийнято вшановувати вселенських учителів, які формально завершили догмат про Святу Трійцю, – Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста.

Історія свята належить до часів правління візантійського імператора Олексія I Комніна, коли в Константинополі йшли дискусії про першість між Отцями церкви.

Собор Трьох Святителів

Собор Трьох Святителів

pravlife.org

Тоді митрополиту Іоанну уві сні з'явилися одразу три святителі і звеліли встановити загальний день святкування їх пам'яті, тому що всі вони однаково рівні перед Богом:

"Немає між нами ні першого, ні другого. Якщо ти посилаєшся на одного, то в тому ж згодні і обидва інші. Тому, повели тим, хто сперечається щодо нас, припинити суперечки, бо як за життя, так і після смерті, ми маємо турботу про те, щоб привести до миру і однодумності краї всесвіту".

У Трисвяття прийнято молитися Трьом Святим

У Трисвяття прийнято молитися Трьом Святим

pravmir.ru

Собор Трьох Святителів: традиції

У народі Собор Трьох Святителів називають також святом сімейної святості, оскільки всі три сім'ї святителів були дуже віруючими і виховували своїх дітей в любові і вірі.

У Трисвяття прийнято ходити церкви і молитися Трьом Святим.

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Молитва Трьом Святителям Василю Великому, Григорію Богослову та Іоанну Златоусту

О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, светом православных догматов вся концы земли озарившии и мечем слова Божия хульных смущения и шатания ересей угасившии; припадающе к вашему милосердию, с верою и любовию из глубины души вопием: предстояще Престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием и житием добре подвизастеся и душы своя полагасте, всегда молитеся Ей, да укрепит и ны в Православии и единомыслии, и непоколебимем даже до смерти исповедании веры Христовы, и во вседушевнем послушании его Церкви Святей: да препояшет ны с высоты силою на вся невидимыя и видимыя враги наша: да соблюдет Церковь свою незыблему от неверия, суеверия, ересей и раскола; да дарует архипастырем нашим здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение: пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых, правителем суд и правду, воином терпение, мужество и одоление на враги, сирым и вдовицам заступление, болящим исцеление, юным благое в вере возрастание, старцам утешение, обидимым заступление, и всем вся ко временней и вечней жизни потребная, яко да в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господеви работающе, добрым подвигом подвизающеся, течение наше скончаем и сподобимся в Небеснем Царствии купно с вами всегда пети и славити Пресвятое и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Собор Трьох Святителів: що категорично не можна робити 12 лютого

pixabay.com

Що не можна робити в Собор Трьох Святителів

У свято Трьох Святих не можна прясти, тому цей день ще називають "днем Трьох Святителів, не прядуть".

Крім того, потрібно намагатися ні з ким не сваритися, уникати конфліктів, сварок і лихослів'я. Також забороняється працювати на землі.

Собор Трьох Святителів: що категорично не можна робити 12 лютого

фото: Григорій Беденко

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День Трьох Святителів: прикмети

Сонце сідає у хмари – до хуртовини.

Червоний місяць у День Трьох Святителів – до сильних вітрів.

Якщо лісові тварини підбираються ближче до людей, то морози і хуртовини ще протримаються довго.

Поява мишей на снігу – до швидкого потепління.

Собор Трьох Святителів: що категорично не можна робити 12 лютого

pixabay.com

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія свято
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кастрюлеголовым лишь бы ничего не делать. Любой повод превращают в выходной.
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