Скільки днів залишилося до Нового року та яка країна зустрічатиме його першою

До настання Нового, 2021 року залишилося 43 дні. Країною, яка найпершою зустріне свято, буде Республіка Кірібаті на островах Лайн у Тихому океані.

Цю державу поділено на три часові пояси, і в найбільш східній її частині Новий рік зустрічають першими на Землі. За київським часом це відбудеться 31 грудня о 12:00.

Останніми Новий рік зустрічають Американське Самоа у південній частині Тихого океану, острови Мідуей (північна частина Тихого океану) і Ніуе (південна частина Тихого океану). У Кірібаті в цей час вже 2 січня і 1:00 година ночі, в Києві – 1 січня 13.00.

Новий рік вперше відзначили 1 січня в 153 році до нашої ери в Римі – в цей день зазвичай вступали на посаду консули. У 46 році до нашої ери Юлій Цезар ввів власний календар ("юліанський"), затвердивши остаточно початок року 1 січня.

Римляни свято нового року присвячували Янусу – язичницькому богові вибору, дверей, входів, виходів та всіх початків.

У деяких країнах Новий рік відзначають в інші дати. Так, у Китаї його святкують в один з днів між 21 січня і 21 лютого; в Ірані, Казахстані, Киргизії, Туркменії, Азербайджані, Таджикистані, Узбекистані – 21 або 22 березня (іранський Новий рік – Навруз), Бангладеш – 14 квітня (бенгальський Новий рік).

В Ізраїлі початок нового року – Рош ха-Шана – доводиться на 163-й день після Песаха (єврейська Пасха), тобто не раніше 5 вересня й не пізніше 5 жовтня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, роком кого буде Новий рік 2021 за східним календарем і яким він буде.