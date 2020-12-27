Сім символів Нового року: без чого може не настати 2021-й

У мережі назвали сім справжніх символів Нового року, за допомогою яких можна створити святковий настрій без зайвих витрат і з гарантією.

Добірку атрибутів Нового року зібрало видання "Новое время". Вони допоможуть поринути в атмосферу свята задовго до його настання.

Запас соковитих, традиційно новорічних фруктів – перший крок у підготовці до свята. Крім смаку і аромату, у них є ще кілька плюсів: низька калорійність, вітаміни С, В і фосфор.

При виборі мандаринів у магазині радять віддавати перевагу плодам, шкурка яких легко відходить від м'якоті, це ознака стиглості.

Цей салат можна назвати найбільш сезонною стравою на столах українців, але це той випадок, коли виходить рідко, але влучно. До свята олів'є готується в промислових масштабах – у каструлях і тазиках, а потім їсться мало не до самого Різдва.

Новий рік у багатьох ще довго буде асоціюватися з пригодами Кевіна МакКалістера і невдалих злочинців Гаррі і Марва, яким так і не вдалося пограбувати всмак. Особливою популярністю користуються перші дві частини фільму.

Крім того, для свят також підходить фільм про Гаррі Поттера через неповторну атмосферу магії у стародавньому замку.

Без головного атрибута новорічних свят будь-які зусилля зі створення святкової атмосфери будуть марними. Якщо не хочете ставити велику ялинку, можна купити хоча б святкову гірлянду або вінок. Раніше OBOZREVATEL писав, як обрати живу або штучну ялинку на Новий рік.

Кінець грудня – час святкових хлопавок, феєрверків, бенгальських вогників, петард та інших видовищних і часом гучних речей. Користуючись піротехнікою важливо пам'ятати про безпеку.

Підняти келихи пінливого шампанського, загадати бажання в колі рідних і друзів, посидіти за святковим столом – саме такі традиції святкування Нового року існують у багатьох країнах світу.

Цей святковий атрибут прийшов до нас недавно, але вже завоював любов багатьох. Милі пряникові чоловічки не тільки радують око, але і наповнюють будинок ароматом спецій і здоби, відтіняючи традиційні хвойно-мандаринові нотки. Пряники можна не тільки подати до чаю, але і прикрасити ними ялинку.

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