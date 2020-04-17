Сходження Благодатного вогню: де і коли дивитися трансляцію

У суботу, 18 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбудеться одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – диво сходження Благодатного вогню.

Хоча через пандемію коронавірусу COVID-19 церемонія пройде без присутності прочан, але буде доступна онлайн-трансляція.

Благодатний вогонь

Безпосередньо в самому храмі Гробу Господнього буде обмежена кількість священнослужителів – всього 10 осіб.

Сходження Благодатного вогню транслюватимуть українські телеканали, зокрема "Інтер", "NewsOne" і "5 канал", орієнтовно о 13:00.

Також пряму трансляцію можна буде подивитися в YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі країни направлять літаки, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.

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