24 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святої княгині Ольги. У народі свято називають Ольга Страдниці.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 24 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День княгині Ольги чи Ольги Страндниці

24 липня (11 липня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять святої княгині Ольги. Відповідно до літописів, княгиня Ольга правила Руссю в X столітті (945-962 роках), після смерті чоловіка великого князя Ігоря і стала першою руською правителькою, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.

Княгиня Ольга ГолосUA

Існує безліч версій щодо її походження. Згідно з одними літописами, вона належала до роду князів Ізборських, давньоруської князівської династії. Інший історичний документ вказує на те, що Ольга була дочкою князя Олега, прозваного Віщим, який правив Київською Руссю як опікун малолітнього Ігоря, сина Рюрика.

Свята княгиня Ольга шанується як покровителька вдів і новонавернених християн. До неї також звертаються незаміжні дівчата, молячись про набуття сімейного щастя, а матері просять про здоров'я дітей і збереження сім'ї.

У народному календарі цей день називають Ольжиним днем, також свята отримала прізвисько Страдниці. Пов'язано це з тим, що на цей період припадав розпал польових робіт. В цей час в поля і луки виходили всім селом. Хтось займався жнивами, хтось заготівлею сіна, а дітей відправляли в ліс по гриби і по ягоди.

Що відзначають 24 липня: свята, прикмети і що не можна робити в цей день Рixabay

У цей день селяни молилися святий Ользі за гарну погоду, за милосердя до женців, за те, щоб вона дала можливість закінчити роботу раніше, ніж жито почне гнити від рясної роси, яка незабаром почне випадати на полях.

День святої Ольги називали ще Стожари – в честь зоряного скупчення в сузір'ї Тельця. Яскраве сяйво Стожар віщувало вдалі жнива і багатий урожай.

Прикмети на 24 липня:

Грім гримить на Ольгу – буде добре ловиться риба.

Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.

Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай хліба.

Що не можна робити 24 липня

Не рекомендується прати. Це єдина заборона на цю п'ятницю, що стосується домашніх справ. Якщо є гостра необхідність в пранні, не робіть цього руками.

Не варто планувати весілля. Наші предки були впевнені в тому, що такий шлюб буде недовгим і нещасливим.

Не можна сваритися з рідними. Якщо ви вирішили з'ясувати стосунки, не робіть цього в п'ятницю. Вважається, що після такої серйозної розмови ще довго не вийде помиритися.

Не беріть в борг, інакше ваше фінансове становище тільки погіршиться.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.