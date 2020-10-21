Що приготувати на Геловін 2020: оригінальні страви

На Геловін, який відзначають 31 жовтня, прийнято готувати цікаві та "страшні" страви. Вони не тільки посмакують усій сім'ї та друзям, а ще й допоможуть зібрати близьких під час процесу приготування.

Без цукерок і різноманітних ласощів неможливо уявити це свято. Тому OBOZREVATEL пропонує переглянути добірку оригінальних страв на Геловін.

Булочки-гарбузики

Тематичну випічку можна подавати з джемами та кавою з молоком. Ідеально підійде на сніданок для дітей. Рецепт розмістила на своїй сторінці в Instagram блогерка Світлана Климовська.

Інгредієнти:

11 г сухих дріжджів;

200 мл молока;

100 г цукру;

550 г борошна;

2 яйця;

70 г вершкового масла.

Дріжджі потрібно розвести в теплому молоці, додати 1 столову ложку цукру й залишити на 15 хв. Тим часом просіяти 550 г борошна. Два яйця збити із 70 г цукру, додати 70 г масла кімнатної температури і суміш молока та дріжджів. Поступово додавати борошно та замісити еластичне тісто, яке потрібно накрити й залишити на 1,5 год.

Далі потрібно розділити булочки по 60 г кожну, гарно покачати, щоб утворився гладкий шар. Після цього знадобиться товста нитка, якою ми перев'яжемо булочку, щоб вона була схожою на гарбуз. Нитки потрібно занурювати в олію. Випікати за температури 180 °C до готовності.

Пальці відьми

Інгредієнти:

400 г борошна;

150 г вершкового масла;

150 г цукру;

пачка ванільного цукру;

1 ч. л. розпушувача для тіста;

40 г мигдалю;

1 яйце.

Дістаньте вершкове масло з холодильника за пів години до приготування тіста – воно повинно стати м'яким. Збивайте м'яке масло з цукром протягом 5-7 хвилин, щоб маса побіліла і збільшилася в обсязі. Після чого додайте яйце і знову збийте до однорідності.

Просійте борошно разом із розпушувачем і замісіть тісто. Воно має вийти м'яким і пластичним. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник на 30-40 хвилин. Мигдаль залийте окропом буквально на 2-3 хвилини, а потім промийте холодною водою. Після цього очисьте шкірку.

Зробіть з тіста порційні ковбаски і злегка розплющте їх з одного кінця, щоб надати форму пальців. На кінець майбутнього пальця помістіть мигдаль (місце розташування нігтя можна змастити розтопленим шоколадом, щоб вийшло моторошніше).

Випікайте за температури 180 °C протягом 15-20 хвилин. Стежте, щоб пальці нагадували природний відтінок шкіри.

Яблука в карамелі

Інгредієнти:

яблука;

3 ст. л. води;

200 г цукру;

палички;

цукерки, шоколад для оздоблення.

У розігріту каструльку висипаємо цукор. Дерев'яною лопаткою періодично помішуємо і чекаємо, поки цукор не розтане повністю. Знімаємо каструлю з вогню, додаємо 2 ст. л. води та перемішуємо.

Готувати карамель потрібно на середньому вогні. Яблука миємо, обсушуємо, видаляємо плодоніжки і на їхнє місце вставляємо дерев'яні палички. Кожне яблуко опускаємо в карамель. Після цього робимо мордочки із цукерок, горіхів і шоколаду.

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