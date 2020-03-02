Що подарувати на 8 березня: подарунки для мами, дружини, дівчини, вчителя чи колеги

Свято 8 Березня вже давно асоціюється з квітами і подарунками для жінок. Причому вітати прийнято не лише близьких, але й, наприклад, колег на роботі.

OBOZREVATEL з'ясовував для своїх читачів, що найкраще подарувати на 8 березня дівчині, дружині, мамі, колезі або вчителю.

Що подарувати на 8 березня

Що подарувати мамі на 8 березня

Хорошим і приємним подарунком для мами на 8 березня будуть парфуми, косметика або стильні прикраси.

Також можна запросити маму на її улюблений спектакль, відвідати разом виставку або музей.

Крім того, ви можете підібрати для мами подарунок до душі в одному з магазинів подарунків, до того ж до свята вони часто пропонують різноманітні знижки та акції. І, звичайно ж, не забудьте про квіти для мами.

Що подарувати мамі на 8 березня pixabay.com

Що подарувати на 8 березня дівчині або дружині

Хороший подарунок дружині або дівчині на 8 березня багато в чому залежить від суми, яку ви маєте в своєму розпорядженні. При цьому важливо в першу чергу знати смаки людини, адже навіть дорогий подарунок може розчарувати вашу кохану.

Так, у якості подарунка можуть підійти стильні прикраси, оригінальний чохол для телефону або, наприклад, одяг зі смішним принтом.

Що подарувати на 8 березня дівчині pixabay.com

Класичним і водночас універсальним подарунком для дівчини або дружини на 8 березня можуть бути сексуальна нижня білизна, парфуми, абонемент на СПА-процедури або романтичне побачення з походом до ресторану.

Що подарувати колезі на 8 березня

Подарувавши подарунок колезі на 8 березня, ви зможете поліпшити стосунки і налагодити робочу комунікацію.

Так, у якості подарунка на 8 березня колезі або бізнес-партнеру підійдуть квіти в комплекті з оригінальним подарунком. Купити такий подарунок можна в інтернеті або в магазині подарунків.

Що подарувати на 8 березня колезі pixabay.com

Це може бути сувенір, офісне приладдя, кава в комплекті з красивими чашками, ваза, картина, набір солодощів, хороша косметика, якщо ви перебуваєте в довірчих стосунках.

Полегшить вибір подарунку колезі на 8 березня знання її смаків. Постарайтеся зробити це заздалегідь, щоб встигнути зробити до свята вдалий презент.

Що подарувати вчителю на 8 березня

На 8 березня найкраще подарувати вчителю квіти, бажано весняні. Гарним доповненням до подарунку будуть цукерки.

Що подарувати на 8 березня вчителю pixabay.com

Також можна зробити подарунок на 8 березня для вчителя своїми руками: це може бути гарна листівка, спільне фото класу або колаж з найяскравіших моментів.

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