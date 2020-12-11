Що не можна готувати на Новий рік 2021: головні поради і заборони

Новорічне меню астрологи рекомендують складати з урахуванням того, що господарем Нового, 2021 року буде Білий Металевий Бик.

Так, деякі страви, наприклад, такі як яловичина і телятина, будуть недоречними. OBOZREVATEL розповідає докладніше про те, що можна і не можна подавати до святкового столу.

Телятину і яловичину (гуляш, стейки, холодець, біфштекси, паштети з цього м'яса).

Страви з яловичого фаршу (котлети, тефтелі тощо).

Ковбасу, яка містить телятину або яловичину.

Страви з яловичої або телячої печінки.

Страви червоного кольору.

Страви з додаванням желатину.

Хазяїн прийдешнього року Бик не перебірливий у їжі, тому господиням можна не намагатися приготувати якусь екзотику – досить буде простих традиційних рецептів: смажених, варених, печених або тушкованих страв.

Оскільки тварина року – травоїдна, до столу бажано подати овочі, фрукти, злакові культури, різноманітні соління і зелень. Причому останньої в новорічну ніч має бути якомога більше: додайте до страв кріп, петрушку, зелену цибулю, базилік, салат, розмарин, шпинат, свіжу м'яту, кінзу.

Що стосується м'яса, альтернативою стравам з яловичини можуть бути фаршировані яблуками гусак або качка; також можна приготувати курку, індичку, свинину або кролика.

А щоб віддати данину поваги і віддячити за все добре господаря року, що минає, Білого Металевого Щура, до святкового меню варто включити сирну нарізку.

Нагадаємо, Новий, 2021 рік, за східним календарем, є роком Білого Металевого Бика. Точний час його настання – 12 лютого 2021 року о 21:05.

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