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16 жовтня • оновлено в 20:18
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"Чорна п'ятниця" в Україні: коли чекати та як готуватися

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У 2019 довгоочікуваний для шопоголіків день глобальних розпродажів "Чорна п'ятниця" в Україні стартує 29 листопада.

Магазини порадують великими знижками, а побутові товари можна буде придбати на 70% дешевше. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися історію виникнення Black Friday та лайфхаки, які стануть у нагоді любителям вигідних покупок.

Чорна п'ятниця

Чорна п'ятниця

vesti.ru

Чорна п'ятниця – звідки з'явилася традиція і коли проходить

Період розпродажів "Чорна п'ятниця" спочатку з'явився у США. Американці відправлялися за покупками після Дня подяки, який припадав на четвертий четвер листопада. Так, розпродажі припадали на 23-29 числа.

Однак сам термін Black Friday спочатку не був пов'язаний із походами по магазинах. Він виник у 1969 році, коли стався шокуючий обвал ринку золота. Пізніше назва використовувалася для інших біржових криз на Уолл-стріт.

Чорна п'ятниця у США

Чорна п'ятниця у США

Ілюстрація

А розпродажі після Дня подяки просто не мали назви. Поки в березні 1970 року магазин у Пенсільванії не розклеїв плакати про "Розпродаж Чорної п'ятниці". Тоді малося на увазі, що день потрапляє на п'ятницю 13-е, яку теж назвали чорною через забобони. Надалі через вдалу рекламу цей захід асоціювався у покупців виключно, як Black Friday.

Перша реклама Black Friday про розпродажі

Перша реклама Black Friday про розпродажі

Чим же примітна "Чорна п'ятниця"

Цього дня торговельні центри відкриваються для відвідувачів опівночі, одразу ж отримуючи величезний натовп любителів дешевих покупок. Зазвичай на товари різного спектру встановлюються знижки від 50 до 80%. Деякі покупці навіть спеціально до цієї дати збирають певну суму грошей.

"Чорна п'ятниця" 2019 в Україні – лайфхаки

Незважаючи на те, що цього дня в магазинах величезні знижки, можна в буквальному сенсі залишитися на мілині або нарватися на шахраїв. Щоб не потрапити в подібні ситуації, перед походом за покупками потрібно обов'язково ознайомитися з усією наявною в мережі інформацією про знижки.

Тим часом, новачкам варто враховувати лише кілька основних правил, які дозволять після "Чорної п'ятниці" залишитися не тільки з покупками, але й не збанкрутувати.

По-перше, перед походами по магазинах потрібно визначитися з товаром, який хочеться або необхідно придбати. А саме, скласти список, дізнатися, де можна знайти ці речі. А вже в торговому центрі цілеспрямовано брати тільки те, що розписано. Це дозволить уникнути зайвих витрат, придбання непотрібного товару і скоротити час, проведений у цьому "божевіллі". Адже в день знижок люди буквально рвуться до полиць.

"Чорна п'ятниця" - скласти список

pixabay

По-друге, необхідно заздалегідь підготувати фінансову складову. Йдеться про готівку та гроші на банківській картці. Можуть виникнути різні ситуації, тому краще підстрахуватися.

"Чорна п'ятниця" - готуємо гроші - лайфхак

По-третє, перед "Чорною п'ятницею" важливо завчасно розписати свій бюджет, а саме – визначити крайню суму, яку ви готові витратити. Це важливо для самоконтролю під час покупок.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, на які хитрощі йдуть продавці на "Чорну п'ятницю" і як можна уникнути обману.

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Місце
Україна
Теги
Чорна п'ятниця розпродажі свято
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