"Чорна п'ятниця" в Україні: коли чекати та як готуватися

У 2019 довгоочікуваний для шопоголіків день глобальних розпродажів "Чорна п'ятниця" в Україні стартує 29 листопада.

Магазини порадують великими знижками, а побутові товари можна буде придбати на 70% дешевше. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися історію виникнення Black Friday та лайфхаки, які стануть у нагоді любителям вигідних покупок.

Чорна п'ятниця vesti.ru

Чорна п'ятниця – звідки з'явилася традиція і коли проходить

Період розпродажів "Чорна п'ятниця" спочатку з'явився у США. Американці відправлялися за покупками після Дня подяки, який припадав на четвертий четвер листопада. Так, розпродажі припадали на 23-29 числа.

Однак сам термін Black Friday спочатку не був пов'язаний із походами по магазинах. Він виник у 1969 році, коли стався шокуючий обвал ринку золота. Пізніше назва використовувалася для інших біржових криз на Уолл-стріт.

Чорна п'ятниця у США Ілюстрація

А розпродажі після Дня подяки просто не мали назви. Поки в березні 1970 року магазин у Пенсільванії не розклеїв плакати про "Розпродаж Чорної п'ятниці". Тоді малося на увазі, що день потрапляє на п'ятницю 13-е, яку теж назвали чорною через забобони. Надалі через вдалу рекламу цей захід асоціювався у покупців виключно, як Black Friday.

Перша реклама Black Friday про розпродажі

Чим же примітна "Чорна п'ятниця"

Цього дня торговельні центри відкриваються для відвідувачів опівночі, одразу ж отримуючи величезний натовп любителів дешевих покупок. Зазвичай на товари різного спектру встановлюються знижки від 50 до 80%. Деякі покупці навіть спеціально до цієї дати збирають певну суму грошей.

"Чорна п'ятниця" 2019 в Україні – лайфхаки

Незважаючи на те, що цього дня в магазинах величезні знижки, можна в буквальному сенсі залишитися на мілині або нарватися на шахраїв. Щоб не потрапити в подібні ситуації, перед походом за покупками потрібно обов'язково ознайомитися з усією наявною в мережі інформацією про знижки.

Тим часом, новачкам варто враховувати лише кілька основних правил, які дозволять після "Чорної п'ятниці" залишитися не тільки з покупками, але й не збанкрутувати.

По-перше, перед походами по магазинах потрібно визначитися з товаром, який хочеться або необхідно придбати. А саме, скласти список, дізнатися, де можна знайти ці речі. А вже в торговому центрі цілеспрямовано брати тільки те, що розписано. Це дозволить уникнути зайвих витрат, придбання непотрібного товару і скоротити час, проведений у цьому "божевіллі". Адже в день знижок люди буквально рвуться до полиць.

"Чорна п'ятниця" - скласти список pixabay

По-друге, необхідно заздалегідь підготувати фінансову складову. Йдеться про готівку та гроші на банківській картці. Можуть виникнути різні ситуації, тому краще підстрахуватися.

"Чорна п'ятниця" - готуємо гроші - лайфхак

По-третє, перед "Чорною п'ятницею" важливо завчасно розписати свій бюджет, а саме – визначити крайню суму, яку ви готові витратити. Це важливо для самоконтролю під час покупок.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, на які хитрощі йдуть продавці на "Чорну п'ятницю" і як можна уникнути обману.

Відео на цю тему

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!