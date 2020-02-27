День ангела Кирила: найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями

Православна церква 27 лютого вшановує пам'ять святого рівноапостольного Кирила, який разом з братом Мефодієм був творцем перекладу Євангелія з грецької на давньослов'янську мову.

Разом з тим, всі, хто має ім'я Кирило, відзначають свій День ангела. До іменин Кирила OBOZREVATEL підготував найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Кирила

Іменини Кирила: вірші

Наш Кирило святкує іменини,

У домі шум, веселощі та сміх,

І привітання лиш для нього нині,

І подарунки гарні від усіх.

Бажаєм щастя тобі багато,

Нехай буде світлим твій шлях завжди,

Нехай щоранку приходить свято,

А ангел завжди сидить на плечі.

***

День ангела Кирила

Ти сьогодні іменинник, Кирило,

Бажаємо тобі здоров’я й сил,

Нехай удача буде із тобою,

А також все, про що в Бога просив.

Нехай ангел пошле тобі благословення,

Нехай завжди буде в тебе натхнення,

Будь коханим і жаданим завжди,

Нехай твій шлях осяюють зірки.

День ангела Кирила: привітання в картинках

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

День ангела Кирила

Привітання з Днем ангела Кирила: відео

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