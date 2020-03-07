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7 березня • оновлено в 15:38
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Привітання з 8 березня: вірші, картинки і відео для коханої дівчини

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У неділю, 8 березня в Україні і світі відзначається Міжнародний жіночий день. У це свято прийнято вітати всіх жінок, дівчат і дівчаток.

Особливо трепетно до вибору привітання відносяться закохані чоловіки, які хочуть порадувати свою другу половинку. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з кращими привітаннями з 8 березня коханій дівчині.

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

Рixabay

Привітання з 8 березня у віршах

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

fresh-cards.ru

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай вам вдається все — вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для вас тривають нескінченно!

Вітання з 8 березня в прозі

Вітаю найпрекраснішу і найбільш кохану жінку на світі! Нехай твоє щастя буде таким же величезним, як моя любов до тебе. Нехай в твоїх очах ніколи не меркне радість, і вони завжди зігрівають мене своєю неповторною глибиною, красою і чарівністю. Бажаю тобі тільки спокою на душі, щоб ти ніколи не турбувалася, не хвилювалася і не сумувала. Для мене ти завжди будеш найкраща, неповторна, красива, а головне – моя! З 8 березня, кохана!

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

fresh-cards.ru

З 8 березня тебе, кохана! Хай щастя оточує тебе, сонечко світить завжди в твоїй душі. Будь завжди такою ж красивою і чарівною. Нехай кожен день у тебе буде святковим і весняним. Здоров'я тобі і гарного настрою!

Листівки для дівчини і дружини з 8 березня

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

t-loves.narod.ru

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

t-loves.narod.ru

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

fresh-cards.ru

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

fresh-cards.ru

Привітання з 8 березня: картинки і відео для коханої дівчини

t-loves.narod.ru

Відео для коханої дівчини на 8 березня

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Автор
Єва Романова
Тема
8 березня
Тег
свято
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это же не украинский праздник, это комуняцкий праздник... тот щирий украинец, который девушке в нос засветил, подтвердит... как и любой украинский патриот... )
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