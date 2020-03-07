Привітання з 8 березня: вірші, картинки і відео для коханої дівчини

У неділю, 8 березня в Україні і світі відзначається Міжнародний жіночий день. У це свято прийнято вітати всіх жінок, дівчат і дівчаток.
Особливо трепетно до вибору привітання відносяться закохані чоловіки, які хочуть порадувати свою другу половинку. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з кращими привітаннями з 8 березня коханій дівчині.
Рixabay
Привітання з 8 березня у віршах
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
fresh-cards.ru
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай вам вдається все — вдень і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для вас тривають нескінченно!
Вітання з 8 березня в прозі
Вітаю найпрекраснішу і найбільш кохану жінку на світі! Нехай твоє щастя буде таким же величезним, як моя любов до тебе. Нехай в твоїх очах ніколи не меркне радість, і вони завжди зігрівають мене своєю неповторною глибиною, красою і чарівністю. Бажаю тобі тільки спокою на душі, щоб ти ніколи не турбувалася, не хвилювалася і не сумувала. Для мене ти завжди будеш найкраща, неповторна, красива, а головне – моя! З 8 березня, кохана!
fresh-cards.ru
З 8 березня тебе, кохана! Хай щастя оточує тебе, сонечко світить завжди в твоїй душі. Будь завжди такою ж красивою і чарівною. Нехай кожен день у тебе буде святковим і весняним. Здоров'я тобі і гарного настрою!
Листівки для дівчини і дружини з 8 березня
t-loves.narod.ru
t-loves.narod.ru
fresh-cards.ru
fresh-cards.ru
t-loves.narod.ru
Відео для коханої дівчини на 8 березня
Читайте також на OBOZREVATEL привітання з 8 березня для мами.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "8 березня" на сайті "OBOZREVATEL".