Прикмети і свята 29 вересня: що не можна робити

29 вересня в Україні і в усьому світі відзначають кілька важливих свят, серед яких варто відзначити Рош ха-Шана (єврейський Новий рік).

Також відзначається Всесвітній день серця, Міжнародний день глухих. У католиків – День святого Михайла. В Україні – роковини розстрілів у Бабиному Яру. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 29 вересня

Рош ха-Шана (єврейський Новий рік)

Рош ха-Шана

Відзначається в 2019 році з 29 вересня до 1 жовтня. Свято символізує початок нового року і завершення року, що минув. Існує переказ, що в ці дні Бог відзначає в Книзі життя, яка доля очікує в наступаючому році кожного з людей. У свято євреям наказано проаналізувати вчинки і підготуватися до року, що починається. Цього дня дарують один одному подарунки, посилають привітання тим, хто далеко. Сім'я збирається за столом, який прикрашають традиційні святкові страви.

Всесвітній день серця

Всесвітній день серця (ілюстрація) pixabay

Вперше був організований у 1999 році з ініціативи Всесвітньої федерації серця. Цю акцію підтримали Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), ЮНЕСКО та інші організації. Мета – підвищити усвідомлення в суспільстві небезпеки, яка викликана епідемією серцево-судинних захворювань, ініціювати профілактичні заходи щодо ішемічної хвороби і мозкового інсульту в усіх групах населення.

Міжнародний день глухих

Міжнародний день глухих (ілюстрація) pixabay

Відзначається щорічно в останню неділю вересня, був заснований у 1951 році на честь створення Всесвітньої федерації глухонімих. Він завершує останній повний тиждень вересня. Мета – підвищення інформованості міжнародного співтовариства щодо проблем, з якими щодня стикаються люди, які не чують.

Роковини початку розстрілів у Бабиному Яру

Розстрілів у Бабиному Яру Документальні кадри (YouTube)

29 вересня 1941 року по наказу єврейському населенню потрібно було з'явитися в Київ до 8 години ранку в призначену точку збору з документами і цінними речами. За невиконання наказу – розстріл. Містом було розклеєно близько 2 тисяч оголошень. Повідомлялося, ніби збираються проводити перепис населення. Більшість з тих, хто прийшов, становили жінки, діти і люди похилого віку. За пропускним пунктом збирали групи людей, у яких відбиралися речі. Потім євреїв зігнали до насипу на краю яру глибиною 20-25 метрів, на протилежному боці якого стояв кулеметник. Після того, як рів заповнювався 2-3 шарами трупів, зверху їх присипали землею.

День святого Михайла

Святий Михайло Азбука віри

Відзначається в католицькій церкві 29 вересня. Шанування Архангела Михайла здавна було пов'язано із вірою в перемогу добра над злом. В іконографії Михайло часто зображувався як воїн-захисник, покровитель народу Божого в його боротьбі за свободу. В Ірландії в середні століття авторитет архангела Михайла не поступався авторитету Богоматері.

Прикмети 29 вересня

Зірки до ранку мерехтять – до поганої погоди.

Тепла й суха погода – до пізньої та м'якої зимі.

Грім – зима буде без снігу.

Місяць в колі – до сухого літа.

Крот або миша роблять запаси – до суворої зими.

Гусаки й шпаки не летять – осінь буде затяжною.

Галки збираються зграями і кричать – до ясної погоди.

Павуки під час дощу павутину плетуть – скоро буде сухо.

Що не можна робити 29 вересня

Цього дня заборонено ловити рибу, переїжджати, заздрити, злитися, сваритися і робити важку роботу.

Хто народився 29 вересня

Сільвіо Берлусконі (83 роки)

Сільвіо Берлусконі flickr.com

Італійський державний і політичний діяч, чотири рази займав посаду голови Ради міністрів Італії. Дебютував в італійській політиці в 57 років і став першим мультимільярдером, очолив уряд європейської держави.

Андрій Шевченко (43 роки)

Андрій Шевченко instagram / andriyshevchenko

Український футболіст, який грав на позиції нападника, кращий бомбардир в історії збірної України. З 15 липня 2016 року – головний тренер збірної України, володар "Золотого м'яча" 2004 року. Двічі – кращий бомбардир Ліги чемпіонів, і двічі – чемпіонату Італії.

Євген Коноплянка (30 років)

Євген Коноплянка instagram / konoplyanka.official

Український футболіст, півзахисник клубу "Шахтар" і віце-капітан національної збірної України. Виступав за юнацькі збірні України, молодіжну збірну до 21 року.

Дельфін (48 років)

Дельфін instagram / dolphinmusic

Андрій Лисіков – російський поет і музикант, колишній учасник і автор пісень хіп-хоп тріо "Мальчишник", гурту "Дубовий Гаай" і проекту "Мішини дельфіни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на єврейський Новий рік прийнято вітати знайомих і близьких зі святом. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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