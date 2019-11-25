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25 листопада • оновлено в 05:41
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Прикмети й свята 25 листопада: що не можна робити

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25 листопада в Україні та в усьому світі відзначають мало свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

У народі – Іван Милостивий, день ангела у Миколи. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 25 листопада

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

pixabay

Цей день відзначається з 1981 року. 17 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада офіційним Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. ООН запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити цього дня заходи, які спрямовано на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.

Іван Милостивий

Іван Милостивий

Іван Милостивий

Цого дня вшановують патріарха Іоанна Милостивого, який жив у Олександрії в 6-7 століттях. Втративши дружину і дітей, він почав вести аскетичне життя та дбав про бідних. Народ обрав Іоанна на патріарший престол, після чого він роздав всім жебракам у Олександрії своє майно. І згодом він займався благими справами: давав у себе вдома притулок бідним людям, викуповував полонених. За це Іоанна прозвали Милостивим. На Русі цього часу закінчувалися весільні тижні.

Прикмети 25 листопада

Прикмети й свята 25 листопада: що не можна робити

pixabay

  • Сніг випав – пролежить до весни.

  • Яка погода 25 листопада, таким і грудень буде.

  • Паморозь вранці – ввечері буде мороз.

  • Хмари проти вітру пливуть – до снігу.

  • Хмари низько пливуть – до похолодання.

Що не можна робити 25 листопада

Цього дня дівчатам не варто купувати взуття та ходити за покупками із подругою. Також не можна вирушати в далеку подорож, сваритися.

Хто народився 25 листопада

Леонід Черновецький (67 років)

Леонід Черновецький

Леонід Черновецький

Facebook / chernovetskiy

Український юрист, підприємець, політичний і державний діяч, народний депутат України II, III і IV скликань, лідер Блоку Леоніда Черновецького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний піст.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Леонід Черновецький
Тег
свято
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