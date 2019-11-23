Прикмети й свята 23 листопада: що не можна робити

23 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких варто відзначити День пам'яті жертв голодоморів в Україні та День пам'яті святого Георгія Побідоносця.

Також відзначають Міжнародний день акварелі, а день ангела у Ореста і Ольги. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 23 листопада

Свята 23 листопада

День пам'яті жертв голодоморів в Україні

Заходи, які присвячено цьому дню, проходять у четверту суботу листопада. Спочатку указом президента України від 26 листопада 1998 року остання субота листопада оголошувалася Днем пам'яті жертв голодомору. Пізніше указом від 31 жовтня 2000 року цей день став іменуватися Днем пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. У 2007 році було вирішено повернути перше найменування.

День голодоморів в Україні Етнохата

Цього дня в храмах проходять поминальні панахиди, також влаштовуються громадські акції. Детальніше про пам'ятну дату можна прочитати за посиланням.

День пам'яті святого Георгія Побідоносця

Георгій Побідоносець Правмір

Святий великомученик Георгій Побідоносець виріс у глибоко віруючій християнській родині. У юнацькому віці поступив на службу до римського війська, де був помічений імператором Діоклітіаном і прийнятий до його варти. Правитель був язичником і особливо посилив гоніння на християн. Дізнавшись про це, Георгій роздав свою спадщину і з'явився до Сенату, де виступив проти імператорської волі. Воїна колесували, проте він не помер. До Георгія з'явився Господь і зцілив його. Язичники були в шоці, багато хто тоді увірував у християнського Бога.

Міжнародний день акварелі

день аквареілі pixabay

Ініціатором установи свята став мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо в 1991 році. Знаковою подією в історії акварельного живопису став винахід в Китаї в другому столітті паперу і використання його в якості основи для картин і малюнків. Саме звідти бере початок акварель. Поширення в Європі ця техніка живопису отримала в 17 столітті.

Прикмети 23 листопада

Іній вранці – до морозу.

Вітер – до похолодання і хуртовини.

Іній ввечері – до сильного снігопаду.

Випало багато снігу – зима буде теплою.

Туман землею стелиться – до потепління.

Що не можна робити 23 листопада

Цого дня краще відмовитися від далеких поїздок та не виходити зайвий раз з дому. Прибиратися, давати гроші в борг, робити дорогі покупки заборонено. Також не можна одружуватися.

Хто народився 23 листопада

Венсан Кассель instagram / vincentcassel

Французький актор і продюсер. Фільми: "Чорний лебідь", "Багряні ріки", "Красуня і Чудовисько", "Ціна зради", "Страшні казки", "Дванадцять друзів Оушена" та інші.

Макс Корж instagram / maxkorzhmus

Відомий білоруський співак і автор пісень. 7 квітня 2012 роки випустив перший кліп, зайнявши провідне місце в музичних чартах.

Майлі Сайрус instagram / mileycyrus

Американська співачка, авторка пісень і актриса, отримала славу в серіалі "Ханна Монтана", де зіграла американську школярку Майлі Стюарт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний піст.

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