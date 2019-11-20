Прикмети й свята 20 листопада: що не можна робити

20 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Всесвітній день дитини і День педіатра.

Також відзначають Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень, День індустріалізації Африки, Святкування на честь явлення ікони Божої Матері "Взграння Немовля", в народі – Федотов день, а день ангела у Єлизавети і Михайла. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

20 листопада – свята

Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини pixabay

У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування цієї дати, як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

День педіатра

День педіатра Айболить

Встановлено в 1959 році Генеральною Асамблеєю ООН з моменту прийняття Декларації прав дитини. Документ проголошував основні принципи захисту дитинства. Подальший міжнародний правовий розвиток в області захисту прав дітей стався у 1989 році, коли ООН на додаток до вже чинних нормативних актів прийняла Конвенцію про права дитини.

Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень

День боротьби проти ХОЗЛ pixabay

Відзначається щорічно в середу друого або третього тижня листопада з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) - загальна назва для ряду захворювань, при яких спостерігається стійке порушення руху повітряного потоку з легень. Використовувані раніше терміни "хронічний бронхіт" та "емфізема" більше не вживаються, їх включено до поняття ХОЗЛ. Ця хвороба – невиліковна, але правильне лікування дозволяє сповільнити її розвиток.

День індустріалізації Африки

індустріалізація Африки pixabay

В рамках другого десятиліття промислового розвитку Африки Генеральна Асамблея ООН в 1989 році проголосила 20 листопада Днем індустріалізації Африки. Мета – заручитися підтримкою міжнародного співтовариства в справі прискорення темпів індустріалізації регіону та розвитку торговельних відносин між африканськими країнами.

Святкування на честь явлення ікони Божої Матері "Взграння Немовля"

Ікона Божої Матері "Взграння Немовля" Правмір

Ікона Божої Матері "Взграння Немовля" явилась в 1795 році у вісімнадцяти верстах від Москви, при селі Гремячево, в Ніколо-Угрешському монастирі. Богоматір на цій іконі зображено з сидячим на Її руках Богонемовлям, притуленим Своєю щокою до Її щоки.

Федотов день

Мученик Феодот Азвука віри

Цього дня вшановують пам'ять святого мученика Феодота, який був одним з 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті в Мелітини. Його схопили язичники і примушували відректися від переконань, після чого обезголовили. На Федота селянки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу.

Прикмети 20 листопада

Ожеледь – холоди триватимуть довго.

Сніг йде – до повноводдя навесні.

Сніг падає на вологу землю – до хорошого врожаю жита.

Галки кричать – до снігопаду.

Річки і струмки льодом вкрилися – до зими.

Що не можна робити 20 листопада

Цого дня заборонено лаятися і сперечатися, засуджувати когось. Вагітним не можна їсти на ходу. Також заборонено лінуватися, довго спати. Більш того, не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.

Хто народився 20 листопада

Джо Байден "Радіо Свобода"

Американський політик, член Демократичної партії, 47-й Віце-президент США, вступив на посаду одночасно з Бараком Обамою 20 січня 2009 року. До обрання віце-президентом був сенатором США від штату Делавер. Кандидат в президенти США.

Сергій Полунін The Guardian

Український артист балету, який переїхав до Росії. Прем'єр Королівського балету в Лондоні. Відомий скандальними висловлюваннями про любов до президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також в цьому місяці почнеться останній багатоденний піст.

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